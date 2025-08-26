泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關鍵，是因市府將土地開發效益，列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，且如何確保營運期間「經營比必須大於1」，讓系統可以永續營運。

泰板輕軌規畫從五泰輕軌F14站接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，至板橋、土城、中和交接處的農業區，沿線與捷運輔大站、台鐵浮洲站、捷運亞東醫院站、捷運莒光站轉乘，規畫14座車站及1座一級機廠。

鐵道局長楊正君表示，泰板輕軌關鍵問題在於，新北市府將土地開發效益，列入營運期收入，違反軌道建設審查原則，土地開發效益應列為興建期自償性經費，而非營運期收入。楊正君強調，營運期的基本要求就是「經營比必須大於1」，否則每天支出大於收入，系統將難以永續經營，這也是鐵道局多次向市府提出的核心問題。

楊正君說，目前新北市府尚未重新送件，待送件後，鐵道局會再檢視運量、收入與經營可行性，若符合條件才會進一步審查。

交通部常務次長林國顯指出，一般公車在單向尖峰小時5000人以下可正常運作，輕軌則通常需要更高運量，約上萬人以上，理想運量應達兩萬人以上，但泰板輕軌目前尖峰單向運量約2300人，相對偏低。該條路線以現有運量來看，公車即可滿足需求，但輕軌須評估都市計畫及周邊站點開發所衍生的未來需求。

林國顯說，泰板輕軌沿線多數通勤者前往台北市，部分區段運量可能偏低，建議新北市評估優先路段，先行規畫高需求區段，其他路段則可待需求增加後再推進。

立委洪孟楷表示，泰板輕軌爭議點很清楚，鐵道局認為路線不賺錢、運量不足、營運恐不敷成本，不接受新北市府以土地開發收益彌補虧損的做法，堅持營運本身必須達到平衡。但泰板輕軌途經泰山、新莊、中和、板橋等人口密集區，應具備發展潛力，甚至鄉親期待泰板輕軌，比期待五泰輕軌更多，畢竟前往板橋的需求大於去三重、蘆洲。

立委蘇巧慧說，交通建設本就身負地方發展及大眾運輸公共使命，究竟是要公共運輸先確定會賺錢才蓋，還是即使是賠錢，為了居民交通需求先蓋，再由建設帶動地方發展，本來就有2種觀念，不過身為民代以人的使用需求為優先，至於如何確保系統可行與營運，可以再來想辦法。

新北捷運局表示，將按照鐵道局指示修正，並於9月底送出修正報告。