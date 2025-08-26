跟騷危機⋯網友發制服地圖、直播學童放學 專家籲訂兒少數位隱私專法

近期有網友拍攝高中生制服照片，在網路上製作制服地圖，且育兒網紅逐漸流行，專家指出，兒少虐待、性影像在國內備受討論，但一般兒少隱私保護也不可忽略。iWin網路內容防護機構今舉行年會，公民參與改造媒體聯盟召集人許雅荏說，我國現行法規僅針對身障、受虐兒少等作出規範，長遠來看必須訂出適用所有兒少的數位隱私權專法，短期訂定原則性規範，並提升民眾數位素養。

網友拍攝身穿制服的兒少，貼上網路並製作「制服地圖」，許雅荏表示，即使沒有揭露姓名，仍可透過制服、地點、 描述等組合，推論出孩子的行蹤與身分，法律上雖無具體加害人，但孩子因此暴露在性凝視與追蹤風險中；而許多街拍與直播中，孩子未同意就被拍攝評論、製成迷因，甚至商業使用 ，這些行為可能構成對兒童心理傷害、性別歧視，也有非自願勞動的疑慮。

許雅荏表示，現行「兒少權法」、「少事法」、「性侵害防治法」、「特教法」及「身障權法」等，僅針對特殊境遇兒少，以避免二度傷害、標籤化為出發點，訂出隱私保護則；一般兒少隱私保護僅由「個資法」規範，但該法並無針對兒少的細則，且針對家長「曬小孩」、同儕直播曝光等缺乏規範，對網路平台也者也沒有訂出法定義務。

台大社工系名譽教授劉淑瓊表示，台灣社會對兒少不當對待有強烈民氣，民眾已有兒虐天理不容、人神共憤的認知，但現實生活中，仍存在不經意因隱私暴露，傷害或助長兒少傷害的情事。研究顯示，90%以上美國兒少，2歲以前就出現在父母社群軟體貼文中，預估截至2030年，兒少隱私暴露將導致740萬件身份竊盜，每年造成8億美元網路詐欺。

劉淑瓊說，父母在網路上分享照片，是出於對子女驕傲、分享生活，認為無傷大雅，但對兒少來說，被分享的可能是糗事，不願讓人知道，卻因此流傳一輩子，而對於有心人士來說，這些被貼文分享的兒少，就像「長期被養在網路上的寵物」，透過貼文拼湊出生活樣態，甚至交通動線，衍生跟蹤騷擾、長期追蹤疑慮，有如「數位刺青」一樣難以清除。

近期興起育兒網紅風潮，不少創作者靠著拍攝自家小孩可愛模樣，賺取流量，除藉由流量變現，也有人接業配賺錢。劉淑瓊說，育兒網紅發展快速，有時甚至有製作團隊、腳本、配音，孩子卻經常沒有選擇，遑論一旦影片被發上網，幾乎無法完全去除，被遺忘權無法落實，簡直是新型態兒少剝削，國際上多立法要求政府批准才可拍攝兒少影像盈利，且要求所得一定比率進入信託基金。