國際扶輪3502助桃榮添高階乳房斷層攝影 檢出2早期乳癌

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
國際扶輪3502協助北榮桃園分院添購逾千萬元的高階3D乳房斷層攝影設備。圖／北榮桃園分院提供
國際扶輪3502協助北榮桃園分院添購逾千萬元的高階3D乳房斷層攝影設備。圖／北榮桃園分院提供

國際扶輪3502地區團隊執行全球獎助金工作，集資1020萬元協助台北榮民總醫院桃園分院，添置高階3D乳房斷層攝影系統，為桃園婦女健康再添一大防線。

桃園榮民醫院表示，乳癌是女性癌症發生率第一位，為及早發現並降低死亡率，今年元旦起，國民健康署擴大乳房X光攝影檢查補助對象，從原本45至69歲女性，擴大為40歲至74歲婦女，每2年可接受1次免費篩檢，鼓勵及早發現及早治療。

桃榮放射科主任李國維表示，榮民醫院今年完成新機啟用與團隊培訓，已先行提供54名有意願員工及捐助的扶輪社友檢查。在乳房攝影及必要的超音波與穿刺檢查流程後，其中有2人確診為早期乳癌，充分展現新設備在早期發現乳癌、爭取治療先機上的成效。

院方表示，傳統2D數位乳房攝影雖能偵測大部分乳癌，但因影像重疊或微小鈣化點不易辨識，存在偽陰性風險。高階3D乳房斷層攝影透過多角度掃描，重組成立體影像，宛如「翻書般逐頁檢視」，大幅提高醫師判讀精準度，並搭配AI輔助系統，讓早期乳癌無所遁形。此外，檢查過程壓迫力道明顯減輕，新型弧形減壓板也大幅降低疼痛感，對以往畏懼檢查的女性是一大福音。

捐贈典禮昨天在北榮桃園分院舉行，國際扶輪社3502地區包括現任總監陳清榮，前總監張玉斌、林淑華、桃園東區扶輪社主辦社社長簡貴生、郭學文、劉志偉等人都到場；彭家勛與放射科主任李國維與組長褚珮琇、社工室主任林吉勝接待，並分享最新檢查成果。

北榮桃園分院提醒，3D乳房斷層攝影檢查已全面啟用，有意進一步了解或預約的民眾，可洽諮詢電話（03）3384889分機2160。

桃園 乳癌

