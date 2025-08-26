新北桃園8/27防38度高溫 午後雷陣雨易有大雨

氣象署今天表示，明天新北、桃園仍要留意38度以上高溫；另外桃園至台中地區、中南部近山區午後防雷陣雨，並有局部大雨發生；花東則整天有短暫陣雨，不排除也有局部大雨發生。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中花東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴、高溫炎熱；午後桃園至台中地區及中南部山區有局部雷陣雨，並有局部短延時大雨發生的機率。

黃恩鴻表示，28、29日雨勢稍微緩和，受偏東風影響，花東迎風面整天有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭也有不定時的局部短暫陣雨；午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，30日至9月1日，由東南風轉偏南風，水氣由南方的大低壓帶移入、逐日增加，31日、9月1日水氣較多，降雨範圍較廣，花東地區及恆春半島整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨；9月2日水氣稍減，但降雨範圍變化不大。

根據氣象署網站，今天下午以新北市三峽區、五股區分別達攝氏38.8度、38.2度最高。黃恩鴻說，明天西半部普遍高溫約34、35度、東半部31至33度；其中新北市、桃園市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會，中南部近山區仍要留意局部36度以上高溫。

黃恩鴻說，最快明天位於菲律賓東方海面的熱帶擾動就會進入南海，28日左右不排除變成熱帶性低氣壓，是否會增強成颱風仍待觀察。

黃恩鴻指出，目前在菲律賓東方海面至南海一帶仍是一片大低壓帶，其中都有熱帶系統在醞釀，預估一直到9月初大低壓帶中仍有擾動發展的機率，但何時、何地會有熱帶系統生成，各國模式仍未有一致性的看法，需再觀察。