雷雨狂炸！台南、高雄機場暫停作業 部分航班恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部民航局表示，雷雨當空，台南機場下午5時3分起、高雄機場下午5時11分起暫停地面作業，部分航班恐延誤。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
交通部民航局表示，雷雨當空，台南機場下午5時3分起、高雄機場下午5時11分起暫停地面作業，部分航班恐延誤。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時56分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉縣、高雄、屏東、台南。交通部民航局表示，雷雨當空，台南機場下午5時3分起、高雄機場下午5時11分起暫停地面作業，部分航班恐延誤。

氣象署下午4時56分針對嘉縣、高雄、屏東、台南發布大雷雨訊息，預計影響時間持續到晚間6時45分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

民航局指出，因雷雨當空，台南機場下午5時3分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

高雄機場下午5時11分起也暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司

民航局表示，受此影響，與台南機場、高雄機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

