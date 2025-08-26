「別把幼兒放上賭桌」衛福部擬開放無學歷經驗者托嬰 民團批濫開後門

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部日前公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，考慮到托嬰中心的人力荒，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，托盟今天舉辦記者會表示反對。圖／托盟提供

衛福部日前公布「兒童及少年福利機構設置標準」修正草案，考慮到托嬰中心的人力荒，擬允許托嬰中心直接聘僱無托育相關學歷與經驗背景人員，照顧0至2歲幼兒，且期限最長可達兩年。托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶說，一旦法規修正通過，大量「0資格人員」進入托嬰中心，後果不堪設想，呼籲大眾警覺問題嚴重性。

行政院草擬托嬰專法「兒童托育服務法」，強化托嬰機構管理規範，目前正在立法院審議中。彭婉如文教基金會組長李庭欣表示，該法立法目的是強化托嬰機構管理規範，衛福部卻做出矛盾決策，取消0至2歲托嬰專業人員資格把關機制，不僅不負責任，專業照顧者專業能力不足，已形同「把幼兒放上賭桌」，且同樣缺人的幼兒園，教育部對開放人員資格，仍設有學歷及訓練時數要求。

李庭欣表示，教育部嚴加把關的同時，衛福部對托嬰中心人員資格要求「完全棄守」，讓托嬰中心想用甚麼人力就用甚麼人力，呼籲立法院應在「兒童托育服務法」明定人員資格，以免衛福部濫開後門，讓兒少安全陷於危機。

全國教保產業工會理事楊秀彥指出，根據工會網路問卷調查，高達94%的填答者反對衛福部修法讓不具學歷、經驗者擔任托育人員；現行準公共化政策無法改善從業人員薪資，若要改善人力短缺問題，衛福部應著力於布建公共化托育體系，並提升從業人員薪資。另，建議改善托嬰中心工時，將照護比下修至1歲以下1比3、一歲以上1比4，才是人力流失的解方。

「人力不足解方不應該是濫開後門。」婦女新知基金會主任李盈學表示，開後門也會讓專業托育人員的勞動負擔、心理壓力更大，現場可能更混亂、更危險，政府應該提高薪資條件、加強違規退場機制，才能讓家長有信心，請衛福部認清，托育安全不能妥協、風險不能轉嫁給孩子，千萬不要製造更多托育悲劇。

