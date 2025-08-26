快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

日本知名「太田胃散」標示出包 回收41萬罐

中央社／ 台北26日電

日本知名「太田胃散」是不少台灣家庭常備藥，有眼尖民眾發現中文與日文成分標示對不起來。食藥署公布，9月18日前回收共37批、41萬罐，並將請地方衛生局裁處，最高可罰200萬元。

根據衛生福利部食品藥物管理署25日公布藥品回收訊息，「太田胃散 OHTA'S ISAN」（衛署藥輸字第019627號），共3種規格包裝、37批號產品，接獲藥品不良品通報，案內批號藥品外盒主成分刊登有誤，故啟動藥品回收作業。

根據公告資訊，啟動回收的批號，75g包裝16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01~23C05、24B01~24B04、24I01及24I02。140g包裝16批，批號為22C、22I01~22I03、23B01~23B08、24B01及24J01~24J03。210g包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天告訴中央社記者，這款為進口的指示藥品，許可證持有者為幼祥實業股份有限公司，食藥署核准的是中文標示，因為有民眾發現疑似外盒日文成分標示錯誤情形，跟中文對不起來，啟動回收。

楊博文說，回收批號藥品已銷售數量約41萬罐，食藥署已要求廠商114年9月18日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施。藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬以上、500萬元以下罰鍰。

至於中、日文標示不一致的部分，楊博文解釋，涉違反「藥事法」第46條，藥品標示與原核准成分不符，可處3萬元以上、200萬元以下的罰鍰。會請地方衛生局做裁處。

藥品 衛生局 食藥署

延伸閱讀

日本插畫家來台品嘗1道早餐直呼「神級」 全場認證：無敵美味

搶佔質感客群！日系家具、建材配備成台中住宅市場顯學

秋季赴日注意！夏天高溫屢創新高 氣象專家：賞楓時程恐延後

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

相關新聞

泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關...

跟騷危機⋯網友發制服地圖、直播學童放學 專家籲訂兒少數位隱私專法

近期有網友拍攝高中生制服照片，在網路上製作制服地圖，且育兒網紅逐漸流行，專家指出，兒少虐待、性影像在國內備受討論，但一般...

雷雨狂炸！台南、高雄機場暫停作業 部分航班恐延誤

中央氣象署今下午4時56分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉縣、高雄、屏東、台南。交通部民航局表示，雷雨當空，...

半夜睡覺中午起床「算熬夜」？ 台大醫揭6大健康危害

你平常都幾點才上床睡覺？一名女網友透露自己常常半夜3、4點入睡，會睡到中午才起床，但不解明明也睡滿8小時，為何常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

霹靂「東離劍遊紀」精彩特展 雲林布袋戲館為東離異世界揭祕

為深化布袋戲文化的多重面貌與跨世代傳承，雲林文觀處在布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展，邀請霹靂公司策展，...

中華郵政停收輸美商品郵件 民眾寄件價差1倍以上

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，對此，中華郵政26日表示，民眾仍可透過商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。