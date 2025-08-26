日本知名「太田胃散」標示出包 回收41萬罐

日本知名「太田胃散」是不少台灣家庭常備藥，有眼尖民眾發現中文與日文成分標示對不起來。食藥署公布，9月18日前回收共37批、41萬罐，並將請地方衛生局裁處，最高可罰200萬元。

根據衛生福利部食品藥物管理署25日公布藥品回收訊息，「太田胃散 OHTA'S ISAN」（衛署藥輸字第019627號），共3種規格包裝、37批號產品，接獲藥品不良品通報，案內批號藥品外盒主成分刊登有誤，故啟動藥品回收作業。

根據公告資訊，啟動回收的批號，75g包裝16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01~23C05、24B01~24B04、24I01及24I02。140g包裝16批，批號為22C、22I01~22I03、23B01~23B08、24B01及24J01~24J03。210g包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

食藥署藥品組簡任技正楊博文今天告訴中央社記者，這款為進口的指示藥品，許可證持有者為幼祥實業股份有限公司，食藥署核准的是中文標示，因為有民眾發現疑似外盒日文成分標示錯誤情形，跟中文對不起來，啟動回收。

楊博文說，回收批號藥品已銷售數量約41萬罐，食藥署已要求廠商114年9月18日前完成回收，並繳交調查報告及預防矯正措施。藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬以上、500萬元以下罰鍰。

至於中、日文標示不一致的部分，楊博文解釋，涉違反「藥事法」第46條，藥品標示與原核准成分不符，可處3萬元以上、200萬元以下的罰鍰。會請地方衛生局做裁處。