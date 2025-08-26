台灣首座國家檔案館9/2試營運 11/22正式開館

典藏國家珍貴歷史記憶的「國家檔案館」將與民眾見面。國發會今天發布新聞稿指出，台灣首座「國家檔案館」座落於新北市林口區，可典藏相當於200座101大樓高度的檔案容量，預計9月2日起試營運、11月22日正式開館，全民免費入場。

台灣自民國91年施行「檔案法」，建立機關檔案管理制度，並妥善典藏國家檔案，不過檔案典藏空間不敷使用，因此國發會檔案管理局積極籌設國家檔案館，歷經多年籌備、規劃到興建，今年終於迎來正式開館。

檔案管理局指出，國家檔案館位於新北市林口區，基地面積2.56公頃，為地上10層、地下2層建築，外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開，可典藏100公里的檔案容量，相近於200座101大樓高度，將與圖書館、博物館並列為國家知識體系3大支柱，啟迪社會大眾對歷史記憶的想像，讓檔案更加親民、為民所用。

國發會檔案管理局局長林秋燕表示，國家檔案館設有常設展廳、特展廳、「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店及輕食咖啡廳等多元服務空間，戶外園區占基地2/3，保留原生喬木、設置生態曦月池、綠林坡道、林間劇場及地景藝術等，9月2日起開放全民免費入場。

林秋燕表示，正式開館前，希望透過試營運階段與相關活動，進行壓力測試，讓開館後的服務營運更臻完善，並希望將國家檔案館打造為國家記憶、檔案故事及人文休憩的新興知性場域。

台灣首座國家檔案館於9月2日試營運，9月2日至6日推出試營運首週限定的「時光郵筒」活動。

檔案管理局說明，民眾可於9月2日至6日在國家檔案館2樓活動服務台領取時光明信片，對一年後的自己寫下想說的話，投入時光郵筒中，國家檔案館吉祥物「阿凱將」將妥善保存明信片，並於明年11月前寄出，讓民眾重溫珍藏的回憶，也傳達國家檔案館守護記憶的願景；試營運首日前100名參與活動還能加碼抽限量好禮。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每週二至週六上午9時至下午5時開放，週日、週一、國定假日及連續假期休館。開放期間提供桃園捷運A9林口轉運站往返國家檔案館免費直達接駁車，也有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊，詳情請見國家檔案館官網（https://www.archives.gov.tw/）。