捕捉阿里山秋霧魔幻時刻 林保署9/13寫真旅限80人

林業及自然保育署嘉義分署9月13日推出「2025阿里山森旅季」限定活動「秋霧寫真旅」，邀請80名攝影愛好者到阿里山國家森林遊樂區，共同記錄秋季景緻，捕捉阿里山魔幻時刻。

林保署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山擁豐富森林生態系統，每年秋季雲霧繚繞景象更是國際級自然景觀，透過「秋霧寫真旅」攝影活動不僅讓民眾深度體驗森林之美，更希望藉由鏡頭傳遞森林保育重要性。

嘉義分署長李定忠說，活動特別邀請專業導覽員帶領遊客走訪姊妹潭、木蘭園等經典景點，並現場傳授霧林攝影技巧，深入觀察霧氣、光線與植物在不同時段下表情變化，讓參與者無論是攝影新手或進階玩家，都能在專業指導下提升拍攝技能，創作出令人驚豔作品。

李定忠強調，活動參與者都將獲得一本精美攝影集作為專屬紀念，並挑選精彩影像作品，在今年冬季「ALISHAN PHOTO霧林之間群像攝影展」中展出。

林保署嘉義分署說明，「秋霧寫真旅」活動8月28日中午起到9月5日前接受報名，限額80名；相關報名資訊，請關注阿里山國家森林遊樂區及林業保育署嘉義分署官方臉書（Facebook）粉絲專頁。