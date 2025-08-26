喜憨兒基金會推公益中秋禮盒 環保包材展永續

喜憨兒基金會今天舉辦中秋公益禮盒發表會，桃竹區副執行長顏鴻吉表示，今年推「幸福月光」公益禮盒，以森林友善認證包材與大豆油墨印刷，展現對環境永續承諾。

喜憨兒基金會今天在竹縣府舉辦公益禮盒發表會，icyball冰球樂團、部落客ㄚ綾綾等人到場支持。今年禮盒以月圓幸福蔓延為主題，結合插畫家幾米合作，將憨兒的童趣畫作製成此次禮盒的主視覺。

顏鴻吉致詞說，禮盒內設計有月兔造型餅乾與3款西點，以萌趣甜點傳遞佳節祝福，也邀請大眾走進憨兒筆下的月光世界，共享最真摯的快樂，讓幸福持續蔓延。

勞工處代理處長蔡淑貞告訴中央社記者表示，喜憨兒基金會在竹縣設有「喜歡你餐坊竹北勝利店」及「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」據點，縣府補助基金會新竹據點超過新台幣860萬元，今年已協助36名身心障礙者就業，盼民眾共同支持，為身障者創造更多自立機會。

新竹縣長楊文科表示，縣府每年中秋都協助推廣喜憨兒月餅，盼社會與企業支持，並感謝基金會長期投入庇護工場、社區服務及政策推動，守護身心障礙者。