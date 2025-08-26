快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

喜憨兒基金會推公益中秋禮盒 環保包材展永續

中央社／ 新竹縣26日電

喜憨兒基金會今天舉辦中秋公益禮盒發表會，桃竹區副執行長顏鴻吉表示，今年推「幸福月光」公益禮盒，以森林友善認證包材與大豆油墨印刷，展現對環境永續承諾。

喜憨兒基金會今天在竹縣府舉辦公益禮盒發表會，icyball冰球樂團、部落客ㄚ綾綾等人到場支持。今年禮盒以月圓幸福蔓延為主題，結合插畫家幾米合作，將憨兒的童趣畫作製成此次禮盒的主視覺。

顏鴻吉致詞說，禮盒內設計有月兔造型餅乾與3款西點，以萌趣甜點傳遞佳節祝福，也邀請大眾走進憨兒筆下的月光世界，共享最真摯的快樂，讓幸福持續蔓延。

勞工處代理處長蔡淑貞告訴中央社記者表示，喜憨兒基金會在竹縣設有「喜歡你餐坊竹北勝利店」及「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」據點，縣府補助基金會新竹據點超過新台幣860萬元，今年已協助36名身心障礙者就業，盼民眾共同支持，為身障者創造更多自立機會。

新竹縣長楊文科表示，縣府每年中秋都協助推廣喜憨兒月餅，盼社會與企業支持，並感謝基金會長期投入庇護工場、社區服務及政策推動，守護身心障礙者。

禮盒 公益 喜憨兒

延伸閱讀

2025 ESG高峰會登場 王怡心：首推永續會計黑客松競賽

中秋倒數40天！全家月餅首波預購破億元 200款禮盒烤肉組搶市

美國關稅打到台灣庇護工場生意？身障機構憂中秋禮盒少賣2成

老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

相關新聞

泰板輕軌可研4度被退回卡關 鐵道局揭關鍵：違反軌道建設審查原則

泰板輕軌可行性研究今年4月4度被中央退回修正，新北捷運局預計9月底完成修正提送。鐵道局長楊正君直指，泰板輕軌可研被退回關...

跟騷危機⋯網友發制服地圖、直播學童放學 專家籲訂兒少數位隱私專法

近期有網友拍攝高中生制服照片，在網路上製作制服地圖，且育兒網紅逐漸流行，專家指出，兒少虐待、性影像在國內備受討論，但一般...

雷雨狂炸！台南、高雄機場暫停作業 部分航班恐延誤

中央氣象署今下午4時56分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉縣、高雄、屏東、台南。交通部民航局表示，雷雨當空，...

半夜睡覺中午起床「算熬夜」？ 台大醫揭6大健康危害

你平常都幾點才上床睡覺？一名女網友透露自己常常半夜3、4點入睡，會睡到中午才起床，但不解明明也睡滿8小時，為何常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

霹靂「東離劍遊紀」精彩特展 雲林布袋戲館為東離異世界揭祕

為深化布袋戲文化的多重面貌與跨世代傳承，雲林文觀處在布袋戲館推出「東離來風‧布袋戲的異世界想像」偶展，邀請霹靂公司策展，...

中華郵政停收輸美商品郵件 民眾寄件價差1倍以上

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，對此，中華郵政26日表示，民眾仍可透過商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。