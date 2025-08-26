喜憨兒基金會推公益中秋禮盒 環保包材展永續
喜憨兒基金會今天舉辦中秋公益禮盒發表會，桃竹區副執行長顏鴻吉表示，今年推「幸福月光」公益禮盒，以森林友善認證包材與大豆油墨印刷，展現對環境永續承諾。
喜憨兒基金會今天在竹縣府舉辦公益禮盒發表會，icyball冰球樂團、部落客ㄚ綾綾等人到場支持。今年禮盒以月圓幸福蔓延為主題，結合插畫家幾米合作，將憨兒的童趣畫作製成此次禮盒的主視覺。
顏鴻吉致詞說，禮盒內設計有月兔造型餅乾與3款西點，以萌趣甜點傳遞佳節祝福，也邀請大眾走進憨兒筆下的月光世界，共享最真摯的快樂，讓幸福持續蔓延。
勞工處代理處長蔡淑貞告訴中央社記者表示，喜憨兒基金會在竹縣設有「喜歡你餐坊竹北勝利店」及「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」據點，縣府補助基金會新竹據點超過新台幣860萬元，今年已協助36名身心障礙者就業，盼民眾共同支持，為身障者創造更多自立機會。
新竹縣長楊文科表示，縣府每年中秋都協助推廣喜憨兒月餅，盼社會與企業支持，並感謝基金會長期投入庇護工場、社區服務及政策推動，守護身心障礙者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言