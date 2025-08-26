卵巢功能不可逆...少子化的關鍵是「不孕」 民團籲：生殖醫療是權利

內政部統計，112年國內女性生育第一胎平均年齡31.43歲，國人婚育觀念改變，晚婚遲育現象也日趨普遍。女性的卵子數量及品質會隨年齡遞減，尤其35歲後衰退明顯。台灣生殖醫學會理事長蔡英美表示，人工生殖的補助範圍、次數應該調整，讓備孕家庭無後顧之憂，達成生育願望。

蔡英美指出，國內女性生育第一胎的平均年齡不斷延後，跟20年前相比差5歲，卵巢功能衰退是自然生理現象且不可逆，如果第一胎晚生，第二胎自然受孕的機率大幅降低。不孕症已經成為少子化關鍵因素之一，在部分高所得國家中，高達10%的孩童來自人工生殖技術。

為了改善少子化問題，台灣生殖醫學會參照臨床現況及國際政策趨勢提出9大建言，包括強化衛教知識宣傳、人工生殖補助方案調整、提高生育保存及凍卵可及性、人工生殖資料庫優化、友善生育環境推動、中央/地方協作、孕產家庭心理支持、人工生殖適用對象擴大、商業保險資源導入等。

蔡英美說，不孕症患者尋求生殖機構協助，代表開啟人工生殖療程的第一步，期待政府持續擴大補助方案，放寬醫療性凍卵條件，守護女性生育力。今年9月1日，「醫療性生育保存補助試辦方案」將上路，初步先針對乳癌或血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，這是另一大進步。

衛福部國健署長沈靜芬表示，2021年7月1日起，實施擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案，截至114年8月10日，協助2萬5,690對夫妻迎接2萬9,748名新生兒，甚至有10對夫妻通過第3胎補助審查，今年底將迎來第三萬名試管嬰兒寶寶。國健署今年研擬調高補助、鼓勵成功者繼續生，金額比照第1胎最高補助10萬元，生3胎有望獲30萬元補助。

沈靜芬說，9月1日即將上路的「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助對象為罹患乳癌（第0期至第3期）或血液癌（包括白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤），需具我國國籍之18歲至40歲民眾，不限性別與婚姻狀況。包含凍精、凍卵，女性取卵療程，每次補助上限7萬元，男性取精處置保存每次補助上限8千元。

蔡英美強調，台灣約三成不孕夫妻與卵巢功能相關，一旦卵巢功能下降即無法逆轉，錯失保存最佳時機。關於目前的人工生殖政策，希望補助對象可再考量擴增因自體免疫疾病需接受卵巢毒性治療者、患損害卵巢儲備的良性卵巢疾病患者（如重度子宮內膜異位症、反覆卵巢手術者）、具有遺傳性卵巢早衰風險者三大族群。