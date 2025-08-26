嘉義縣台鐵水上車輛基地聯外道路 9月通車啟用

快訊

中央社／ 台北26日電

鐵道局今天表示，台鐵水上車輛基地工程為嘉義市區鐵路高架化計畫的主要工程之一，預計今年9月通車啟用，有助改善嘉義縣水上鄉交通樞紐中興路平交道壅塞情形。

交通部今天舉行例行記者會，會中鐵道局指出，水上車輛基地位置座落於嘉義縣水上鄉，距嘉義車站南方約5公里，自柳林平交道以南開始佈設於縱貫線東側。

鐵道局表示，基地聯外道路預訂9月通車啟用，除強化基地周遭農路交通聯繫外，並可將進出嘉義縣水上鄉人、車，分流至北端的柳林平交道，有助改善水上鄉交通樞紐中興路平交道壅塞情形，未來可連接新設北回歸線車站，進一步提升當地交通便利性。

鐵道局說，水上車輛基地面積約22.25公頃，基地內除規劃台鐵營運所需建築物、軌道區等必要設施外，還特別規劃了國土保育區，並建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地。

鐵道局表示，基地保留了6.8公頃的土地，以生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊則種植具誘鳥誘蝶台灣原生種喬木、灌木、草花，營造適合生物棲息的環境，種植約1200棵喬木，未來將成為植物豐富供動物們玩耍的秘密花園，並於豪雨期間可提供蓄水，以強化減災效用。

鐵道局說，沿水上車輛基地東側規劃新闢路寬8公尺聯外道路及1.5公尺寬人行步道，並新設農田水利灌排溝渠，連接既有灌排系統，聯外道路北端銜接至嘉42-1道路與台1線省道，南端與水上鄉新進街銜接，距台鐵水上站約450公尺，該聯外道路取代原4公尺寬農路，提供周邊居民及車輛通行。

