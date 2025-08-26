快訊

喜憨兒中秋公益禮盒亮相 募3.5萬份送愛部落

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年喜憨兒中秋禮盒以為中秋月圓&幸福蔓延為主題，結合繪本大師幾米及AI技術，將憨兒的童趣畫作製成此次禮盒的主視覺，設計充滿驚喜。記者郭政芬／攝影
中秋佳節將至，喜憨兒基金會今年以「幸福蔓延」為主題，結合繪本作家幾米的療癒風格，推出AI公益禮盒，今年更首度結合跟foodpanda的「pandago」合作，讓民眾以便捷的方式為親友獻上祝福，邀請民眾響應購買，並計畫幫全國3.5萬名的偏鄉部落兒童募集中秋禮盒，將愛送到部落。

今年喜憨兒中秋禮盒以為中秋月圓&幸福蔓延為主題，結合繪本大師幾米及AI技術，將憨兒的童趣畫作製成此次禮盒的主視覺，設計充滿驚喜。新推出的柚子Q心、乳香芝麻2款月餅，前者使用滑順的柚子豆沙餡搭配QQ麻糬，後者綿密牛奶餡中透著濃郁芝麻香氣，很受歡迎。

新竹縣長楊文科呼籲民眾及企業機構踴躍訂購新竹縣4家庇護工場商品，以實際購買行動支持，讓更多身心障礙者朋友透過庇護工場，以提升工作技能並融入社會。 

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，今年首度推出業界首創「幸福月光」ESG AI公益禮盒，採用森林友善FSC認證包材與大豆油墨印刷，展現對環境永續的承諾。禮盒內特別設計月兔造型餅乾與三款西點，以萌趣甜點傳遞佳節祝福，也邀請大眾走進憨兒筆下的月光世界，共享最真摯的快樂，讓幸福持續蔓延。 

今年基金會還邀請到icyball冰球樂團擔任公益大使，號召大眾支持送愛到部落計畫認捐中秋禮盒，為憨兒及部落學童點亮一輪暖心的月光，在記者會上也特別與憨兒們共同完成月餅藝術創作。冰球樂團表示，他們的專注與單純，讓我們感受到最真實的力量，希望透過這份甜蜜的禮盒，把幸福傳遞給部落的孩子們。

響應活動的台灣普利司通輪胎超過10年不間斷的鼎力支持，經理謝大華表示，公司使命是以最高品質來貢獻社會，多年來邀請員工認購捐贈，並號召員工組成志工隊，將中秋禮盒親送至部落小學，讓中秋更有溫度。

即日起至9月15日止，凡預購2025喜憨兒中秋禮盒，即享82折起優惠。企業團體可同步進行大量採購或指定認購偏鄉捐贈，基金會將協助送達偏鄉學校，為宜蘭、桃園、苗栗、臺中、屏東以及臺東，共34972 位學童，募集中秋禮盒。購買連結：https://reurl.cc/ekEe2x

中秋佳節將至，喜憨兒基金會今年以「幸福蔓延」為主題。記者郭政芬／攝影
今年喜憨兒中秋禮盒以為中秋月圓&幸福蔓延為主題。記者郭政芬／攝影
今年基金會還邀請到icyball冰球樂團擔任公益大使，號召大眾支持送愛到部落計畫認捐中秋禮盒。記者郭政芬／攝影
新推出的柚子Q心、乳香芝麻2款月餅，前者使用滑順的柚子豆沙餡搭配QQ麻糬，後者綿密牛奶餡中透著濃郁芝麻香氣，很受歡迎。記者郭政芬／攝影
