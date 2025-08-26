聽新聞
澎湖輪首航基隆今抵達 除了觀光另有特殊功能
交通部航港局推動2025年「藍色公路海洋觀光」計畫，台灣航業公司澎湖輪試辦澎湖、基隆藍色公路航線，昨晚試航出發，今抵基隆。澎湖縣政府表示，這條航線可望成為「打造緊急運輸體系的試點與基礎」。
澎湖縣長陳光復率訪問團搭澎湖輪到基隆，同行者還有交通部航政司長韓振華、交通部航港局長葉協隆、交通部觀光署長陳玉秀及交通部民航局長何淑萍等人。
陳光復今天表示，澎湖、基隆藍色公路航線的拓展，為旅客與澎湖鄉親提供更多元的旅運選擇與返鄉方式，同時也深化澎湖與基隆2地的城際交流，未來可望帶動觀光、經濟、文化等多面向合作與發展。
澎湖縣旅遊處表示，航港局推展的5條藍色公路新航線，基隆、澎湖的「北澎輪」航線若開，中北部民眾將來到澎湖，不必再赴高雄或嘉義布袋港搭船，提供便利運輸與觀光旅遊。
澎湖旅遊處並表示，去年凱米颱風襲台，花東斷航，澎湖輪曾受緊急徵用支援東部交通運輸，在交通部航港局著手「全國海運備援暨藍色公路發展船舶委託專業服務案」，藉由這次試辦的「北澎輪」航線，更具備災害應變功能，可望成為打造緊急運輸體系的試點與基礎。
