郭智輝傳肝臟癌前病變 肝臟權威：惡性度不高…但「怎會用正子診斷」

據中國時報報導，經濟部前部長郭智輝於健檢時，發現肝臟癌前病變，他回應中國時報，昨前往台大醫院接受正子斷層造影的檢查（PET），需要時間調養休息，強調休息三個月就好。林口長庚醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師簡榮南表示，隨健檢盛行，肝臟癌前病變發現率提高，肝臟癌前病變即使是惡性，也可透過或手術治癒，不過，癌前病變經過超音波檢查即可發現，不需PET檢查，接受該檢查恐有其他原因。

簡榮南表示，肝癌三部曲是先從慢性肝炎開始，演變成肝硬化，最後導致肝癌，而從慢性肝炎到肝硬化間的過程，稱為肝纖維化，通常癌前病變其實就屬於一種肝纖維化。肝纖維化的過程中會產生結節，這種結節可以分為良性的再生性結節，另一種為惡性的癌前病變結節，而這一種癌前病變結節，又可以分為輕度、中度、重度。

過去專家們曾討論，如果癌前病變結節屬於輕度，幾乎可以視為是良性，僅需觀察即可，如果癌前病變結節為重度，則可視為「第一期肝癌」，就算此時肝臟尚未完全肝硬化，也建議要動手術處理，無論是一般的手術切除結節，或是電燒手術，都能讓該處病灶完全消除，同一位置不會再復發。

只是造成癌前病變的原因，與一般形成肝癌的過程一致，病變前，肝臟幾乎都處於慢性發炎，而台灣最常見引起肝臟慢性發炎的原因，第一名是病毒性肝炎，如B、C肝、第二名為酒精性肝炎，再者是近年關注度大幅提升的脂肪性肝炎。無論是哪一種原因引起的肝臟發炎，都不會只有出現結節的區域，而是其他肝臟的部位都可能冒出結節，所以就算完成手術以後，也得定期追蹤。

簡榮南表示，發現肝臟是否出現結節，方法非常簡單，僅需要透過抽血並搭配超音波，即可馬上發現，正子斷層造影對於肝臟結節、肝硬化或是肝癌等的診斷率並不高。

他提醒，肝臟出現結節，患者是「完全沒有感覺」的，肝臟是無聲的器官，就算肝臟腫瘤已經長到3到5公分，患者也不會感到有任何症狀，建議民眾除了可以定期自費健檢以外，也能運用國健署提供的免費成人健康檢查，去年B、C肝篩檢服務，適用年齡已降至45歲，原住民族降至40歲，提早篩檢，就有機會改善生活習慣，並透過投藥等方式，避免疾病惡化成肝癌。