七夕「蕉」心！7-ELEVEN限量「傳情香蕉」玩轉創意 告白「果汁BAR」同步推「香蕉醇厚乳」

七夕情人節甜蜜「蕉」心，7-ELEVEN獨創「用香蕉寫情話」告白玩法，即日起到全台7-ELEVEN購買限定包裝的「傳情香蕉（兩入組）」，即可獲得一支專屬「香蕉筆」，以符合食品安全成分的食用醋製成特殊墨水，在香蕉皮上稍微用力下筆，約20分鐘後文字自然浮現，鼓勵民眾寫上想說的話，無論送給伴侶、朋友或家人都能傳遞甜蜜心意，首批限量8.3萬包，售完為止。

香蕉富含鉀、醣類、維生素、礦物質及膳食纖維，不僅方便食用，更是大家日常補充營養的優質食材，長年深受各年齡層喜愛。7-ELEVEN長期推動在地採購、支持農產推廣，全台逾7,100間門市穩定供應多元香蕉商品組合，包括單入上等蕉、兩入重量分享包、四入串蕉等規格，滿足不同消費需求，亦攜手農業部農糧署，透過多元產品組合引導零售消費市場成為香蕉產銷供應鏈一環，不僅便利民眾採購本土優質香蕉，同時與近千位在地農民契作，為其帶來穩定收入，更協助穩定香蕉產銷。

七夕情人節前夕，7-ELEVEN除推出「傳情香蕉」外，逾300間門市的「果汁BAR」同步推出「香蕉醇厚乳」（售價79元），以香蕉製成果泥鎖住甜香，不加一滴水成就濃醇口感。新品上市期間享單杯88折優惠，每週四果汁日再享單杯69元，9月1日至9月3日響應軍人節，更祭出「香蕉醇厚乳」、「香蕉牛奶」同品項買2送2超值優惠。

愛吃香蕉別錯過「OPENPOINT行動隨時取」長期優惠組合，包含香蕉10根160元、重量分享包雙蕉10入280元，以及果汁BAR「香蕉牛奶包月方案」30天10入550元（現省140元），另有「果汁BAR指定品項30天10入720元」方案，可任選79元至99元現打果汁。

七夕佳節同步推薦至「i划算」平台選購「日本空運心心相印紅無籽葡萄禮盒」，每一顆葡萄果粒皆呈愛心形狀，品種浪漫命名為「My Heart」，外型討喜、果肉甜脆且無籽可連皮食用，為7-ELEVEN特別導入的稀有葡萄品種，告白價單盒2,099元（愛你久久），一次訂購兩盒平均一盒1,920元（依舊愛你），是七夕傳情表心意的最佳浪漫果禮。