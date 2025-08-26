清汙易感染！鉤端螺旋體病今年全台累計34例 60多歲婦加護病房觀察中

颱風過境清理汙泥容易感染到類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署今公布上周類鼻疽鉤端螺旋體病上周新增6例本土病例，今年累計34例本土病例，其中1名60多歲女性8月上旬因倦怠及腹瀉就診，後續因全身無力掛急診並檢驗出鉤端螺旋體病，縣加護病房插管治療中。

疾管署表示，上周新增6例鉤端螺旋體病本土病例，居住於北部1例、中部1例及南部4例，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月下旬至8月中旬，個案多因發燒、肌肉痛或腹瀉等症狀就醫。經疫情調查發現，其中4名從事與山林或農地菜園等相關工作，1名個案居住環境附近時有流浪動物出沒；另其中4名個案有汙水汙泥接觸史。5名個案治療後已出院，1名個案仍於加護病房治療中；同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已做相關衛生教育。

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名60多歲女性居住於南部，有高血壓慢性病史，於8月上旬有腹瀉、倦怠等狀況到診所就醫被斷為腸胃炎，後因發燒全身無力，到急診後意識變差轉到加護病房，經通報通報檢出鉤端螺旋體病，現插管接續治療，目前生命徵象相對穩定。

林詠青說，經疫調個案居住颱風期間未淹水，且皮膚沒傷口，不過有過汙水汙泥接觸史。

疾管署指出，今年累計34例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，以50至64歲（14例）和25至9歲（10例）為主要年齡層，分布於13個縣市，以高雄市（6例）、台中市（6例）、新北市及台南市（各5例）為多，其餘9個縣市介於1至3例。

疾管署副署長曾淑慧提醒，豪雨過後且現在仍有降雨情況，還是要落實防疫的3步驟，裝備要齊全要配戴口罩、手套，飲食要注意，飲水、食物要煮沸煮熟，還有要清除孳生源等。