颱風後健康警訊！類鼻疽本土新增9例 南部50多歲男染病急死

颱風過境清理汙泥容易感染到類鼻疽、鉤端螺旋體病等疾病，衛福部疾管署今公布上周類鼻疽新增9例本土病例，其中1例為居住在南部50多歲有多重慢性病史男性，於8月下旬發病後死亡，為歷年同期第3高。

疾管署表示，上周新增9例類鼻疽本土病例，居住於北部1例及南部8例，年齡介於40多歲至90多歲，多具糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，發病日介於6月下旬至8月中旬。

疾管署防疫醫師林詠青說明，其中1例50多歲男性因有多重慢性病史，包括糖尿病、高血壓及慢性腎臟病，於8月中旬出現咳嗽，因腹瀉、流鼻水2度就醫，之後出現發燒及呼吸困難，於8月23日至急診就醫，發現白血球及發炎指數指數上升，研判他有肺炎合併急性呼吸衰竭的情形，所以在急診就插管，並給予抗生素治療，不過病情變化很快，到急診的隔天就不幸的過世，主因為呼吸困難及呼吸衰竭不幸死亡。

林詠青表示，經疫情調查發現，血液培養檢出類鼻疽病菌，後來才將這個個案通報並確診。該個案腳上有傷口，不過颱風期間住家周邊未有淹水及汙水汙泥接觸史。而其他個案多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫；另2名個案長期使用地下水，有4名個案有汙水汙泥接觸史。目前8名個案均仍住院治療中，其中4名收治於加護病房，同住接觸者皆無疑似症狀。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，今年累計50例類鼻疽本土病例（含5例死亡），為歷年同期第3高，低於2024年77例及2005年61例，以65歲以上（31例)和50至64歲（16例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（38例）為多，其次為台中市（7例）、台南市（3例）、屏東縣（1例）、宜蘭縣（1例）。