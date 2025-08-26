調查指近千萬人暴露於石化空污 環部：逐步監測減量
綠色和平調查，全台有191處石化生產設施，其5公里範圍內約910萬人屬於石化空污高風險暴露。環境部表示，已全面啟動工業區污染調查與減量計畫，將逐步完成監測布建、污染盤點與減量輔導。
綠色和平今天發布「塑膠未成形，污染先擴散：台灣石化產業空污人口暴露地圖」報告，指出全台共有191處石化生產設施，分布於13縣市，其中約910萬人居住在距離石化工廠5公里的「高風險暴露區」，占全台人口近4成。
綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，經調查這5公里高風險暴露區內，有115萬名兒童與159萬名年長者，且有4067處學校與養護機構，包括幼兒園、國小、國中與老人養護中心。
若以地區劃分，張凱婷指出，高雄市擁有最多石化設施、共50處，高風險暴露區範圍內的人口約160萬人；桃園市與台南市各自設施數達31處，分別有約198萬人與158萬人居住於5公里範圍內。
張凱婷表示，若放寬範圍至距離10公里的「擴大風險暴露區」，全台受影響人口更高達1572萬人，約為全台總人數的7成。
環境部大氣環境司長黃偉鳴回應，現依據「空氣品質政策白皮書」的核心目標，已全面啟動工業區污染調查與減量計畫，將逐步完成監測布建、污染盤點與減量輔導。
黃偉鳴表示，將以高排放潛勢、違規熱點與鄰近敏感受體作為優先排序，針對大型石化區已設常態性長期監測網，如六輕、臨海、林園等地區皆設有特工站，並輔以高科技設備監控。
黃偉鳴指出，會針對高排放潛勢工業區導入減量協談與追蹤輔導，推動污染防制設備升級，確保工業污染總量與風險得到有效管理，以達成空氣品質持續改善目標。
