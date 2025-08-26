瘧疾境外移入19年同期最高 外籍男至西非染惡性瘧

快訊

中央社／ 台北26日電

疾管署今天公布新增1例境外移入瘧疾，40多歲外國籍男性7、8月曾至西非象牙海岸共和國、塞內加爾等地區，返台後確診惡性瘧。今年境外移入瘧疾已16例創19年同期新高。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報上說明，個案非本國籍，但長期居住在台灣，沒有潛在疾病；7月上旬至西非象牙海岸共和國，7月下旬至8月初至西非塞內加爾旅行，期間都沒有服用瘧疾預防用藥。

林詠青表示，個案於8月14日入境當日出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，曾就醫服用退燒藥物，但後續又出現關節痛、腹瀉症狀，在發病後約3、4天到醫院感染科門診就醫，抽血檢驗發現血小板低下、膽紅素偏高，且血液中有瘧原蟲，經PCR確診為惡性瘧。

林詠青指出，個案旅遊期間曾至其他國家，但因非瘧疾流行地區，研判仍為自西非地區境外移入。個案經收治一般病房接受抗瘧藥物治療，症狀已改善，且異常值都已恢復正常，順利於8月下旬出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，監測資料顯示，今年截至8月25日累計16例境外移入瘧疾個案，為2007年以來同期最高。個案年齡介於10多歲至60多歲，感染國家以非洲國家為主佔12例，其餘分別為亞洲及大洋洲各2例，其中感染惡性瘧者13例，感染間日瘧者2例及諾氏瘧者1例。

郭宏偉說明，全球瘧疾疫情持續，約94%病例分布於非洲，其中衣索比亞、辛巴威、納米比亞等國疫情較為嚴峻；亞洲印度今年病例數高於去年同期，印尼近年病例數呈上升趨勢。

疾管署發言人曾淑慧呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）的防蚊藥劑。

