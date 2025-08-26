本土登革熱現蹤！創近10年最晚紀錄 疾管署：不代表疫情不嚴重

登革熱本土疫情現蹤！衛福部疾管署昨公布，國內出現首例登革熱本土病例，也是首起本土社區群聚疫情，共計4例確定病例，均是登革熱病毒第二型，4人都居住在高雄市鼓山區，高雄市除了指標個案外，其他3例，包含同住2人、鄰居1人，均為衛生局主動擴大採檢檢出。疾管署發言人曾淑慧說，今新增6例境外移入登革熱個案，提醒民眾多加注意。

曾淑慧說，受到氣候變遷、颱風等因素影響，全球登革熱疫情於去年是最為嚴重的一年，本土登革熱則於今年8月22日現蹤，創近10年來最晚出現紀錄。因登革熱疫情與氣溫、雨量有關，屬於環境病，相較於往年首例個案為6月至8月初之間，雖然今年本土個案出現時間較晚，「不代表疫情一定嚴重或不嚴重」，最重要的是要於個案現蹤時，努力防制疫情，目前高雄已成立區級的前進指揮中心，期望讓今年疫情降到最低。

關於境外移入方面，曾淑慧說，今年截至8月25日共累計146例境外移入病例，為近6年同期次高，過去介於7至186例，多自東南亞國家移入，以印尼49例為多，其次為越南30例、菲律賓及泰國各18例。全球登革熱疫情，今年迄今累計逾394萬例病例及2690例死亡。

另，美洲疫情最為嚴峻，包括巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；亞洲越南、泰國、孟加拉、菲律賓、寮國及中國疫情上升，尤其越南自今年初以來，所有省市均報告病例，南部地區病例數較去年同期增加30%，並已造成多人死亡，而馬來西亞及印度疫情持續，斯里蘭卡病例數也高於去年同期；此外，太平洋島國薩摩亞疫情亦上升。

疾管署提醒，全球登革熱疫情嚴峻，且鄰近東南亞國家疫情持續，民眾前往流行地區應落實防蚊措施，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。返國入境時如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員。

疾管署指出，目前正值登革熱流行季節，且國內本土疫情現蹤，近期天氣高溫炎熱也常有降雨，有利於病媒蚊孳生，疫情傳播風險增加；孳生源清除與民眾生活息息相關，籲請民眾澈底落實住家內外環境整頓，雨後應積極巡視家戶內外，主動清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。

疾管署提醒民眾，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。疾管署同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。