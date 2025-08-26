多種傳染性疾病危險因素！二手菸傷人也會傷毛小孩 罹癌風險恐飆4倍

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

二手煙不只對人健康有影響，貓狗也會罹患癌症！國健署26日提醒，每3名成人就有1人受家庭二手菸影響，近3成青少年未能倖免；另外，獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫也說，當貓、狗梳理毛髮時，易吸入落在毛髮上的三手菸，導致口腔癌的發生，其罹癌機率相較無菸害環境下高出2至4倍。

國健署署長沈靜芬表示，吸菸是多種傳染性疾病的危險因素、損害上呼吸道、抑制肺部免疫功能，並可能導致患者疾病程度惡化，且吸菸者出現COVID-19嚴重症狀的可能性較非吸菸者高1.4倍，入住加護病房、使用呼吸器或死亡可能性較非吸菸者高2.4倍。

另外，根據113年國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均3個人就有1人暴露於家庭二手菸；另112年青少年吸菸行為調查發現，國中生及高中職生家庭二手菸暴露率分別為25.9%及26.0%，顯示近3成青少年仍被迫生活在二手菸環境中，國健署呼籲家長與青少年一同勇敢戒菸

「在陽台抽菸也會影響家人，影響無所不在！」柚子小兒科診所院長陳木榮指出，美國CDC指出，二手菸可以透過門口、牆壁裂縫、電線、通風系統和管道傳入，且即使短暫接觸也會使血小板變得更黏稠、損害血管內壁，增加心臟病發作的風險，還可能導致嬰兒猝死症候群、兒童呼吸道感染、耳部感染和氣喘發作。

譚大倫指出，寵物直接吸入二手菸，或透過皮膚、舔主人的頭髮、皮膚和衣服接觸到菸草化合物（三手菸）時，都會直接對毛小孩造成危害，長期暴露於二手菸、三手菸環境下，可能會引發過敏反應、呼吸系統疾病或罹患鼻癌和肺癌。官員與醫生最後都呼籲民眾為了家人與寵物，盼勇敢戒菸、諮詢戒菸門診。

