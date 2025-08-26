部分重複用藥高於標準 新北衛生局：強化雲端系統查詢率

缺藥新聞事件時有所聞，不過新北市審計處指出，新北聯醫跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率，降血壓口服藥等3項指標值高於所屬分區業務組指標值及全國指標值，另安眠鎮靜類1項指標值也高於全國指標值。新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，國內部分藥品一藥難求，為避免浪費應提出改善措施。

衛生局長陳潤秋表示，目前健保署有雲端查詢平台，持續強化宣導醫師使用率，就能避免重複開藥問題，不過有時候急診室因搶救時效等因素，市府持續要求院方強化追蹤。

審計報告指出，健保署目前有建置健保醫療資訊雲端查詢系統，可以查詢病人醫療檢查及用藥情形，但新北聯醫醫師使用率從0％至 629％都有，差異極大，查詢率為0％者每月約25人至40人，部分醫師未確實善用系統功能。

審計報告說，因為查詢率差異大，也導致部分重複用藥指標高於全國標準，包括降血壓（口服） 、降血糖、安眠鎮靜等藥品高於指標值高於所屬分區業務組指標值及全國指標值。

黃淑君說，目前部分藥品一藥難求，但聯合醫院重複開藥會造成藥物浪費，目前審計處查出聯合醫院有問題，其他醫療院所也應該強化管理。

陳潤秋說，確實查詢沒有落實百分百，聯醫持續強化宣導，只要查詢率提高，就能降低重複用藥指標，目前2024年第四季在降血壓、降血糖等數據已低於標準，安眠鎮靜持續努力中。

陳潤秋說，急診室目前因為有時效性因素，會持續強化宣導；至於其他醫院，健保署都有相關規定，市府也會要求強化宣導。