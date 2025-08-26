高中女生課業壓力突發耳中風 類固醇高壓氧成功搶救聽力

桃園市一名高中女學生承受課業壓力過大、加上睡眠不足，引起左耳突發性耳聾，家長緊急求醫，聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊今天表示，這名高中女生某天起床上學，驚覺左耳聽不見，單側耳朵突然像被塞住、聽聲音隔層膜、甚至暈眩，檢查是突發性耳聾，採類固醇藥物與高壓氧輔助治療3周痊癒，重回正常學習生活。

陳思齊指出，突發性耳聾又稱為「耳中風」，是一種急性聽力受損疾病，患者常在毫無預警下，出現單側聽力降低，同時伴隨耳鳴、耳悶，甚至眩暈症狀，好發在季節交替，患者過度疲勞、病毒感染或睡眠不足，不分年齡族群均可能發生，目前大約7成患者病因不明，使診斷與治療更具挑戰。

這名高中女生因睡眠不足與課業壓力太大，突發左耳聽不見，經過純音聽力圖檢查，顯示左耳平均聽力損失達70分貝，確診為「突發性耳聾」，立即安排住院治療，幸好及時就醫恢復，才讓學生及家長放下心中大石。

陳表示，突發性耳聾的黃金治療期，關鍵在發作後7天內，一旦延誤即使治療也可能導致永久性聽力損傷，標準治療以類固醇藥物為主，同步搭配高壓氧治療，可提升療效，類固醇短期治療不會造成明顯影響，且臨床證實類固醇是目前最有效的治療方案。

陳思齊並提醒，突發性耳聾治療效果因人而異，年齡小於 40 歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、在1周內接受治療患者，預後效果最佳，若治療延誤超過2周療效恐將減半，超過1個月者因聽神經損傷定型，聽力將難挽回。