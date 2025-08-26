北捷面貌變了！通勤族電扶梯「左右站滿」好感人 網友揭1隱憂

台北捷運去年10月以來推動「電扶梯雙側站立」政策，強調兩側皆可站人，以提升運輸效率與安全性。不過，仍有不少民眾習慣將左側空出，保留給趕時間者通行。近日有網友分享一段捷運通勤時間拍的影片，發現越來越多乘客願意將左右兩側站滿，畫面曝光後引發網友熱烈討論。

該網友在Threads貼出影片，並寫下「上班時間的手扶梯，開始有了變化」。影片中可見，電扶梯兩側幾乎站滿乘客，讓網友大讚「感人～這是載運量的勝利」。

不少網友留言表示支持，認為雙側站立更有效率，「台北人終於知道兩側都站人比較有效率了嗎？每次看到尖峰時間整坨人塞在右邊就覺得很傻眼」、「這樣左右站滿…才是手扶梯的最大運量、最大效能」、「感人～這是載運量的勝利，而不是某一個人自己走比較快的勝利，重點台灣真的是一個大家會很自然有秩序排好隊的國家」、「終於正常了！到底為什麼正常站的人要承受趕時間人的壓力跟責任勒」。

也有人指出，雙側站立更能兼顧安全與便利，「帶孩子搭手扶梯時終於不用怕被趕了」、「電扶梯本來就應該好好站著，不是讓大家走上去的，安全第一，手應該緊握扶手，尤其是年紀大的人跟小孩更不應該在上面行走，另外有大型行李，也該使用電梯，不要搭這個」。

不過，也有網友抱持不同意見，認為此舉存在隱憂。「最近開始有發現，手扶梯口有人走得太慢，兩邊都有人，堵住差點摔倒，已經兩次了～感覺兩邊站沒有比較安全」、「塞滿有個缺點，就是突然來一個行動不便的或有行李的，就會導致到樓層後不是被絆倒就是全倒」。

也有人抱怨習慣被迫改變，「真心不喜歡兩側站立，你們這些人最好就不要哪天因為這樣趕不上車」、「左右都得爬才是最強效能」，另有人認為「其實…要這樣站著也不是不行，手扶梯速度可以加速嗎」。

事實上，為兼顧電扶梯搭乘安全與秩序，北捷在去年10月開始加標語提醒電扶梯兩側可站立，並提醒大家搭乘電扶梯時，多加留意電扶梯行進動態，不要使用手機，避免踩空或跌倒受傷。