40歲外籍男赴西非染瘧疾 疾管署：今年境外移入16例 創19年新高

衛福部疾管署今公布，上周新增一例境外移入瘧疾病例，為40多歲外國籍男性，長期居住台灣，沒有潛在疾病，於7月上旬至西非象牙海岸共和國，7月下旬至8月初至西非塞內加爾旅行，一個月期間未服用預防瘧疾藥物。8月14日入境當日出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，後續至醫院就醫，並經通報檢驗確認感染惡性瘧，衛生單位持續追蹤個案健康狀況。

疾管署防疫醫師林詠青說，該名患者出現症狀後，先服用藥物治療，但症狀沒有改善，又出現關節痛、腹痛，經檢查為血小板低下、血膽紅素偏高，接受抗瘧藥物治療，目前症狀都已緩解。

疾管署發言人曾淑慧說，疾病管制署監測資料顯示，今年截至8月25日，境外移入瘧疾個案累計16例，為近19年、2007至2025年同期最高。個案介於10多歲至60多歲，感染國家以非洲為主，占12例，其餘分別為亞洲及大洋洲各2例，其中感染惡性瘧13例，感染間日瘧2例及諾氏瘧1例。

疾管署指出，全球瘧疾疫情持續，約94%病例分布於非洲，其中衣索比亞、辛巴威、納米比亞等國疫情較為嚴峻；亞洲印度今年病例數高於去年同期，印尼近年病例數呈上升趨勢。

疾管署表示，瘧疾由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧；其中以惡性瘧及間日瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷，嚴重可能導致死亡。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用預防瘧疾藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)的防蚊藥劑，並儘量安排住宿在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，務必主動告知醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。