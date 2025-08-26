新北市首現高溫紅色燈號 提醒市民嚴加防範

隨著氣溫逐日攀升，新北市26日首次進入紅色高溫警戒範圍，五股區中午高溫預計將突破38°C，並持續達三日以上。據中央氣象署預測，新北市其他區域，包括新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區及八里區，皆已達到橙色高溫警戒，中午期間，氣溫將維持在36°C以上。請市民與相關單位應提高警覺，做好避暑降溫措施，減少高溫對健康與生活造成威脅。

環境部於今年首度召開高溫調適應變會議，並與新北市政府合作，針對當前高溫情況，新北市政府已啟動高溫應變機制，依照氣象預報及實際情況，強化公共場所的降溫設施，並提供市民開放涼爽空間。

高溫應變機制包括環保局灑水車於重要路段進行灑水工作，新聞局加強社群等網路文宣等防熱宣導措施，勞動局配合進行戶外工作者的勞動檢查，農業局針對綠地進行植栽澆灌，衛生局加強緊急醫療救護，讓市民免於高溫熱傷害的侵襲，社會局、民政局及警察局注意高風險群體的關懷，尤其是針對老人、兒童及街友等高溫弱勢族群的照顧，以減少市民產生熱中暑的可能性。

新北市政府侯友宜市長表示，市府將請相關局處優先進行高溫防熱應變作為，減少讓民眾暴露於高溫環境中，產生熱中暑等情況；新北市政府消防局陳崇岳局長表示，高溫期間容易發生熱傷害及熱衰竭等情形，市民在高溫天氣中，應特別注意飲水、避免長時間暴露於陽光下，並儘量待在有冷氣的場所。如果發現有上述症狀，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，若仍有熱傷害及熱衰竭狀況，請立刻撥打119尋求醫療幫助。