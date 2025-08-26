紙菸加電子煙一起抽 肺癌風險比不吸菸者高4倍

快訊

中央社／ 台北26日電

戒菸是耐力賽，醫師臨床觀察3大失敗原因，包括儀式感、動機不足、無法克服戒斷症狀，甚至有些人以抽電子煙戒紙菸，但雙重使用者罹患肺癌風險增加，比不吸菸者高4倍。

人人都知道抽菸有害健康，現在除了傳統紙菸，電子煙也成一大危害，根據2024年國家發展委員會人口推估統計查詢系統、2025年國民健康署等統計，全台18歲以上人口中約有20萬人為電子煙使用者，威脅不容小覷。

戒菸只靠意志力不容易，中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部長顏啟華今天在衛教記者會中指出，從臨床觀察3大容易失敗原因，首先是「吸菸已成習慣或生活儀式感」、「戒菸動機不足導致意志力不夠堅定」、「無法克服菸癮帶來的戒斷症狀」。

甚至有部分民眾「以電子煙戒菸」，反而讓罹患肺癌風險翻倍。顏啟華說，電子煙危害不亞於紙菸，不僅會釋出多種致癌物質，國外研究也指出，雙重使用者罹患肺癌的風險為不吸菸者的4.36倍，且雙重使用者比僅抽紙菸者罹患肺部疾病風險也高出1.47倍，千萬別以為電子煙可以用來戒紙菸，恐帶來更大健康傷害。

顏啟華強調，菸癮是可以治癒的，不論是紙菸、電子煙或加熱菸的吸菸者，都應該以正確方式戒菸，建議求助專業的戒菸衛教與給藥措施，若搭配使用尼古丁替代療法可大幅提高戒菸成功率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

