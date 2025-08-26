好熱！ 新北五股、三峽飆38.2度極端高溫 慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫出現在新北市五股、三峽的38.2度，其次是新北市新店36.8度、新北市淡水36.3度。

中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，這幾天中部以北高溫大約在36度或更高，南部35、36度左右，整個東半部地區和澎金馬地區大約是32度至33度高溫。大台北盆地、北部地區，甚至中南部近山區平地，可能會有局部性高溫超過36度以上。

中央氣象署發布高溫資訊，今天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。