秋季赴日注意！夏天高溫屢創新高 氣象專家：賞楓時程恐延後

計畫要去日本賞楓的朋友要注意了！今年夏天，日本高溫屢創新紀錄，不僅刷新全國觀測史上的多項紀錄，恐怕也將影響即將到來的秋季賞楓行程。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，極端高溫恐導致楓葉轉紅的時間延後，旅客若計畫赴日追楓，務必做好心理準備。

林得恩表示，從今年6月開始，日本就屢屢出現高溫新高。7月份成為有紀錄以來最熱的7月，平均氣溫比1991至2020年的同期平均值高出攝氏2.89度；高溫現象並延續至8月，5日群馬縣伊勢崎市更測得41.8度高溫，創下日本史上新高熱浪。靜岡、埼玉、兵庫等地的觀測站也分別刷新設站以來最高溫。

日本氣象廳同時預測，今年9至11月的氣溫仍將持續偏高。林得恩指出，受此影響，今年秋季日本的楓紅期恐將延後，若有安排到日本賞楓的朋友，可能要有花現期延後的心理準備，影響甚至可能比往年晚上半個月。

林得恩最後也表示，「整個日本的櫻花季不僅在延後，賞花期也在縮短，下雪的日子每年都在減少，不斷地翻新紀錄的高溫，都讓我們深刻感受到氣候變遷的迫切性與嚴重性」。