新北高溫紅燈示警 五股中午將破38度
氣象署今天對新北市發布「高溫紅燈示警」，五股區中午高溫預計將突破38°C，並持續達3日以上。新北市啟動高溫應變機制，請民眾避免長時間暴露於陽光下，並隨時補充水分。
新北市消防局指出，據中央氣象署預測，新北市其他區域包括新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區及八里區，皆已達到橙色高溫警戒，中午期間氣溫將維持在36°C以上，請民眾與相關單位應提高警覺，做好避暑降溫措施，減少高溫對健康與生活造成威脅。
新北市長侯友宜表示，市府已請相關局處優先進行高溫防熱應變作為，減少讓民眾暴露於高溫環境中，產生熱中暑等情況。
新北市府消防局長陳崇岳指出，高溫期間容易發生熱傷害及熱衰竭等情形，高溫天氣中應特別注意飲水、避免長時間暴露於陽光下，並盡量待在有冷氣的場所。如果發現有上述症狀，務必謹記急救5步驟「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，若仍有熱傷害及熱衰竭狀況，立刻撥打119尋求醫療幫助。
