航港局試辦澎湖輪首航基隆乘客近滿艙 明年續推動觀光包船航線

交通部推動海洋觀光「藍色公路」旅遊，串聯北台灣與離島的澎湖-基隆航線「澎湖輪」於8月25日至26日啟航試辦航程，此次總計565人次搭乘，臥鋪艙載客率達9成4，採「Fly-Ferry」機加船旅遊模式，先搭乘飛機至澎湖旅遊，再透過藍色公路夜航航班回到基隆，除節省一晚住宿。

航港局表示，航港局推動的2025藍色公路海洋觀光嘉年華自7月起陸續啟航，全國共有5條嶄新航線，包括3條限定試辦航班與2條固定航線；7月底及8月中旬已完成基隆-花蓮及布袋-澎湖-金門航線，其中花蓮航線新臺馬輪共569人次搭乘，約臥鋪艙載客率7成3，船上魔術表演及清水斷崖地景導覽等活動，豐富旅客遊程體驗。

另外，金門航線跳雙島遊程因應颱風影響飛機停飛狀況，即時啟動疏運B計畫協助載運100餘位滯留金門旅客返台，有效發揮交通運輸及觀光發展功能。

航港局表示，8月至9月還有台南安平-澎湖馬公固定航線，及目前整備中近期將依整備進度規劃開航的基隆-日本石垣國際航線，歡迎旅客一起參與藍色公路海洋觀光。

航港局長葉協隆表示，藍色公路不僅是觀光航線，更是離島交通與緊急應變的重要運具，尤其在離島霧鎖及突發交通中斷時，透過海運備援機制的啟動提供臨時交通功能，如蘇花備援已能在確定啟動後之次日至少提供1航次船班，可有效展現藍色公路在觀光與交通安全雙重角色的關鍵價值。

另外，葉協隆說，航港局正籌備全台首艘觀光示範船，預計2029年建造完成，除發展國內觀光航線外，如遇災害發生時，還可即時投入疏運兼載汽車及貨物，兼顧觀光及備援功能。

葉協隆進一步說明，本次澎湖輪試辦航班，旅客將可體驗今年4月啟用的馬公港旅客服務中心全新候船環境，該中心整合售票、候船、通關與旅遊資訊等功能，並導入電子航班資訊、票務自助機、免費Wi-Fi等智慧化服務，提升候船效率與便利性。船舶部分，「澎湖輪」於2023年9月投入高雄-馬公航線營運，曾榮獲多項美學設計獎，可容納600名旅客，艙內提供多種等級艙位及咖啡廳、餐廳、兒童遊戲室等設施。

至於未來是否有望讓基隆澎湖成為固定航班，葉協隆坦言，航港局會持續積極辦理，但目前最主要的還是要先把船隻數量提高，才能夠更完整的規劃有關藍色公路的觀光航線，預計明年也會積極辦理這類的「觀光包船」航線，此次得澎湖-基隆航線示辦相當成功，載客率相當高，收到的回饋也很不錯，通常這類的交通航線通常只要載客率達五成就可損益平衡，此次次載客率達9成4，可見大家需求還是有。