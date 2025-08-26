每日高溫2小時 睪丸會變小！奇美醫院研究揭熱傷害威脅男性生育力

高溫不只讓人熱中暑，還可能讓男性生殖系統「全面當機！」奇美醫院研究團隊透過動物實驗證實發現，長時間處於高溫環境或從事高強度體能活動，男性睪丸因無法有效散熱，恐影響性功能，成為氣候變遷下被忽視的生育危機，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖今也分享六大生活習慣，呼籲男性保護生殖健康。

奇美醫院醫研部教授張菁萍表示，研究團隊以「老鼠跑步機」動物模型，模擬人類在炎熱環境中運動所產生的「運動型熱中暑」，經研究顯示，高溫會抑制大腦對睪丸的賀爾蒙調控，導致睪固酮分泌不足，造成睪丸、副睪丸與攝護腺等組織損傷，不僅降低精蟲生成效率，也影響雄性動物的勃起功能。

謝昆霖提到，精蟲生成最佳環境約為攝氏34度，而睪丸透過多重「天然冷卻系統」維持低於核心體溫2至4度的「黃金溫度」，像是收縮放鬆的提睪肌、能調節散熱面積的陰囊皮膚及「熱交換器」的蔓狀靜脈叢等，但在高溫壓力下，這套機制會全面失靈。

他指出，高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，使睪丸無法順利運作，同時造成睪固酮分泌減少，並對相關器官組織有不等程度破壞，這些連鎖反應不僅使精蟲生成效率大幅降低，甚至影響雄性動物的勃起硬度，造成性能力與生育力雙雙受損。

張菁萍也說明，若每天2小時暴露在高溫環境中，且連續達56天就會造成睪丸體積明顯變小，約縮小3至4成，因此，希望透過科學數據提醒民眾、企業及政府單位，重視環境溫度對男性生殖的健康與影響性。

奇美醫院研究團隊相關成果近年也發表在國際知名期刊《Scientific Reports》（2021）及《Molecular and Cellular Endocrinology》（2024），不僅是台灣首度系統性探討熱傷害對男性不孕的實驗性研究，也成為國際少數聚焦氣候變遷與男性生殖健康的關鍵研究之一。

謝昆霖將研究結果導入臨床，針對因不孕、性功能障礙或睪固酮低下求診的男性病人，納入高溫暴露史評估，並提供個別化防熱建議，尤其是高溫傷害高危險族群，像是工地工人、外送員、工程師、廚師及消防員等生活中常接觸熱源者，都須提高警覺。