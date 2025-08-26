藍色公路海洋觀光新遊程 澎湖–基隆航線試辦首航

海洋觀光新遊程！交通部推出2025藍色公路海洋觀光嘉年華，5條嶄新航線自7月陸續啟航。其中，串連澎湖-基隆航線的「澎湖輪」試辦航班，昨晚間8時自澎湖馬公港出發，共565人次搭乘，臥鋪艙載客率達9成4，歷時近12小時夜間航行，今早抵達基隆港。交通部航港局局長葉協隆說，試辦反應熱烈，明年將續推觀光包船。

葉協隆表示，藍色公路有5條嶄新航線，包括3條限定試辦航班、2條固定航線。7月底、8月中旬已分別完成基隆-花蓮以及布袋-澎湖-金門航線，花蓮航線新臺馬輪共569人次搭乘，臥鋪艙載客率約7成3，適合北部上班族周五下班夜衝花蓮時搭乘；金門航線跳雙島遊程則因颱風影響飛機航班，即時啟動疏運B計畫，載運100餘名滯留金門旅客返台。

航港局表示，這次的澎湖-基隆航線試行，部分旅客採「Fly-Ferry」機加船模式，先搭機至澎湖遊玩，再搭夜航航班返回基隆，除節省一晚住宿費，船上還可欣賞樂團、街頭藝人魔術、變臉等表演，還有星光電影院，一次享盡音樂、電影與星空的海上風情，清晨還能欣賞太陽緩步從海平面升起的絕美景色。

葉協隆說，「澎湖輪」於2023年9月投入高雄-馬公航線營運，可容納600名旅客，艙內提供經濟、商務兩種座艙，臥艙則依空間大小區分為VIP、特等、頭等、臥鋪艙，他個人最推薦兩人房的特等艙，一人一晚只要1700元，經濟實惠。台灣航業公司高雄分公司協理張晉瑋說，VIP、特等艙幾乎一開賣就秒殺。

澎湖輪設有餐廳、咖啡廳、兒童遊戲室、哺集乳室等公共空間，還有商店、自動販賣機可補給食物及飲品。葉協隆說，澎湖輪不只載客，還可運載80輛轎車、4輛遊覽車、10個貨櫃，可從本島運送物資到澎湖，也可把澎湖海鮮送至本島。

他表示，藍色公路不僅是觀光航線，更是離島交通與緊急應變的重要運具，尤其在離島霧鎖及突發交通中斷時，透過海運備援機制提供臨時交通功能，如蘇花備援已能在啟動後次日提供至少1航次船班。

藍色公路另2條航線，包括8月至9月的台南安平-澎湖馬公固定航線，基隆-日本石垣國際航線也預計於9月上旬開航。此外，航港局也正在籌備全台首艘觀光示範船，預計2029年建造完成。