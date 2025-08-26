小鳥喝光電板紅水暴斃影片造假 環境部報警追查

針對網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部今天表示，專家證實此為假影片。環境部並已報請檢察機關追查來源，追究造假與散布不實訊息責任。

環境部今天發布新聞稿表示，針對網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，已於24日第一時間查證。經由專家比對，證實該影片是以AI技術製作的假影片，內容與事實不符。

環境部說明，7日已派員至嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損塑膠浮具暫置場，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，現地採樣檢測紅色水窪處水樣，現場檢測紅色水pH值為6.79。

經檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出（ND），僅有砷檢測值為0.0535mg/L，判定應為該農地既有潛勢值；另外雖檢測出化學需氧量為340 mg/L，研判為農地內既有的腐植土造成，腐植土內含腐植酸，因而造成紅色水現象。

環境部長彭啓明16日也親自現地視察，確認相關業者已依規定完成清除，現場並未發現廢棄光電板等廢棄物暫置情形及其他污染來源，且旁邊的農地僅有殘存稻梗，未曾有廢棄光電板暫置情形，也看到有類似紅褐色水質現象，證實為農地內既有的腐植土所造成，與流傳謠言不符。

環境部呼籲民眾，切勿輕信或轉傳未經查證的影片或訊息，以免造成不必要的恐慌與誤解；對於惡意製作、散布假訊息者，環境部將持續配合司法機關嚴正追查，以追究造假及散布不實訊息責任。