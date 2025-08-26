全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「春季版雪山」與「春季版大霸尖山」等3種不同款式的紀念證明，希望讓不同季節造訪雪霸的山友，都能擁有專屬的回憶與收藏。

雪霸管理處表示，這次改版結合雪霸山域獨特景色與生態元素，分為3種款式，「冬季版雪山」以潔白雪景與雪山山脈為主軸，呈現雪霸冬日靜謐壯麗的純白世界，搭配雪山主峰石碑、重溫登頂瞬間的感動，另外點綴特有的植物與山羌、水鹿；「春季版雪山」展現步入春天時雪山翠綠蓬勃的生命力，結合特有豐富的開花植物生態，傳遞充滿生機與熱情的氛圍；「春季版大霸尖山」以大霸尖山雄偉壯麗的輪廓為主題，融合夏季高山植被與藍天白雲的遼闊景致，呼應大霸尖山為「原住民族聖山」的莊嚴與神聖感。

雪管處指出，雪霸國家公園位於雪山山脈最主要的一段，主要山峰由北至南包括大霸尖山、武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山）、雪山、志佳陽大山、大劍山、頭鷹山、大雪山等，3000公尺以上的高山有51座，名列台灣百岳有19座，吸引許多山友慕名來探訪，為提供攀登園區百岳的山友能將登頂後的榮耀與感動留下回憶，雪管處自民國94年起開辦雪山登頂、大霸尖山登高紀念書的製作服務，廣受山友喜愛及好評。