快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
每份登頂登高紀念證明均搭配精美封套。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
每份登頂登高紀念證明均搭配精美封套。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「春季版雪山」與「春季版大霸尖山」等3種不同款式的紀念證明，希望讓不同季節造訪雪霸的山友，都能擁有專屬的回憶與收藏。

雪霸管理處表示，這次改版結合雪霸山域獨特景色與生態元素，分為3種款式，「冬季版雪山」以潔白雪景與雪山山脈為主軸，呈現雪霸冬日靜謐壯麗的純白世界，搭配雪山主峰石碑、重溫登頂瞬間的感動，另外點綴特有的植物與山羌、水鹿；「春季版雪山」展現步入春天時雪山翠綠蓬勃的生命力，結合特有豐富的開花植物生態，傳遞充滿生機與熱情的氛圍；「春季版大霸尖山」以大霸尖山雄偉壯麗的輪廓為主題，融合夏季高山植被與藍天白雲的遼闊景致，呼應大霸尖山為「原住民族聖山」的莊嚴與神聖感。

雪管處指出，雪霸國家公園位於雪山山脈最主要的一段，主要山峰由北至南包括大霸尖山、武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山）、雪山、志佳陽大山、大劍山、頭鷹山、大雪山等，3000公尺以上的高山有51座，名列台灣百岳有19座，吸引許多山友慕名來探訪，為提供攀登園區百岳的山友能將登頂後的榮耀與感動留下回憶，雪管處自民國94年起開辦雪山登頂、大霸尖山登高紀念書的製作服務，廣受山友喜愛及好評。

雪霸管理處說明，登高大霸尖山者可選擇專屬的「春季版大霸尖山」登高紀念證明；登上雪山主峰者可從「冬季版雪山」或「春季版雪山」兩款底圖擇一申請登頂紀念證明；登上雪霸園區內其他名岳者，也可從兩款雪山底圖中擇一申請登高紀念證明。3款紀念證明都搭配精美封套，本體為一級卡彩色印刷並有局部燙金，再將申請人照片及資料雷射輸出在卡上，一套300元，適合典藏與贈送。目前雪霸國家公園登頂登高紀念證明僅採用電子郵件申辦，請以電子郵件傳送姓名及登頂日期等申請資料及登頂照片，承辦廠商確認並收到匯款後，7日內完成製作並以郵寄寄出。申辦詳情可參考雪管處全球資訊網或搜尋「登頂登高紀念書申請」。

春季版雪山底圖登高紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
春季版雪山底圖登高紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
冬季版雪山底圖登頂紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
冬季版雪山底圖登頂紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
春季版大霸尖山登高紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
春季版大霸尖山登高紀念證明。圖／雪霸國家公園管理處及由廠商提供
雪霸國家公園管理處今年8月推出全新設計的登頂登高證明紀念書。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園管理處今年8月推出全新設計的登頂登高證明紀念書。記者胡蓬生／攝影

山友 雪霸 大雪山

延伸閱讀

影／女山友攀爬中雪山發生骨折及內出血 黑鷹直升機獲報43分鐘救回

在4千米雪山上女子被落石擊中骨折 斥資25萬元請10藏民抬下山惹議

雪霸國家公園獎助學金9月起開放申請 今年下半年新增南庄、獅潭兩鄉

雪霸觀霧遊憩區違規出租自行車　業者挨罰3000元

相關新聞

每日高溫2小時 睪丸會變小！奇美醫院研究揭熱傷害威脅男性生育力

高溫不只讓人熱中暑，還可能讓男性生殖系統「全面當機！」奇美醫院研究團隊透過動物實驗證實發現，長時間處於高溫環境或從事高強...

慎防冰雹 高雄、屏東大雷雨開炸至少持續1小時

午後雷陣雨來了。中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴...

秋季赴日注意！夏天高溫屢創新高 氣象專家：賞楓時程恐延後

計畫要去日本賞楓的朋友注意了！今年夏天，日本高溫屢創新紀錄，不僅刷新全國觀測史上的多項紀錄，恐怕也將影響即將到來的秋季賞楓行程。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，極端高溫恐導致楓葉轉紅的時間延後，旅客若計畫赴日追楓，務必做好心理準備。

好熱！ 新北五股、三峽飆38.2度極端高溫 慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫出現在新北市五股、三峽的38.2度，其次是新北市新店36.8度、...

藍色公路海洋觀光新遊程 澎湖–基隆航線試辦首航

海洋觀光新遊程！交通部推出2025藍色公路海洋觀光嘉年華，5條嶄新航線自7月陸續啟航。其中，串連澎湖-基隆航線的「澎湖輪...

新北高溫紅燈示警 五股中午將破38度

氣象署今天對新北市發布「高溫紅燈示警」，五股區中午高溫預計將突破38°C，並持續達3日以上。新北市啟動高溫應變機制，請民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。