半夜睡覺中午起床「算熬夜」？ 台大醫揭6大健康危害

你平常都幾點才上床睡覺？一名女網友透露自己常常半夜3、4點入睡，會睡到中午才起床，但不解明明也睡滿8小時，為何常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼日夜顛倒對身體不好？」為題，指出自己都是半夜才睡覺，雖然都有睡滿8小時，但這也算是熬夜嗎？她說台灣的白天，正值美國夜晚，若生活作息與所在地相反，應該才構成日夜顛倒。原PO好奇若長期待在無光的環境裡，是否可以讓身體自動調整作息，將「白天當夜晚、夜晚當白天？」

貼文一出後，不少網友表示，「身體的原廠設定是那樣，生理時鐘也是跟著大自然的規律，睡對時間很重要，不是有睡就好」、「我看長期上大夜班的朋友，他也都有睡滿7到8小時，可是狀態還是蠻差，直接從活潑大E人變超Emo，而且至少胖15公斤」、「每天不固定比較傷身，早睡早起身體荷爾蒙跟代謝，會比晚睡晚起正常一點，這個跟日照與燈光有關」、「曾經日夜班都做過幾年，覺得睡眠時間不固定比較傷身，夜班後如果曬到太陽會比較容易不想睡，所以保持黑暗蠻重要的」。

事實上，台大醫院北護分院長黃國晉曾表示，熬夜與壓力容易造成肝損傷，特別是B、C型肝炎患者更容易肝功能異常，若長期熬夜可能導致睡眠障礙，容易失眠，身體發炎指數上升，引發動脈硬化、心肌梗塞等心血管疾病或中風機率大增，建議成人最好11至12點間入睡，孩童最好10點前就寢，睡滿6到9小時。