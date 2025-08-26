半夜睡覺中午起床「算熬夜」？ 台大醫揭6大健康危害

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己常常半夜3、4點入睡，會睡到中午才起床，但相當不解明明也睡滿8小時，為何常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法？示意圖／Ingimage
你平常都幾點才上床睡覺？一名女網友透露自己常常半夜3、4點入睡，會睡到中午才起床，但不解明明也睡滿8小時，為何常聽到「日夜顛倒對身體很傷」的說法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼日夜顛倒對身體不好？」為題，指出自己都是半夜才睡覺，雖然都有睡滿8小時，但這也算是熬夜嗎？她說台灣的白天，正值美國夜晚，若生活作息與所在地相反，應該才構成日夜顛倒。原PO好奇若長期待在無光的環境裡，是否可以讓身體自動調整作息，將「白天當夜晚、夜晚當白天？」

貼文一出後，不少網友表示，「身體的原廠設定是那樣，生理時鐘也是跟著大自然的規律，睡對時間很重要，不是有睡就好」、「我看長期上大夜班的朋友，他也都有睡滿7到8小時，可是狀態還是蠻差，直接從活潑大E人變超Emo，而且至少胖15公斤」、「每天不固定比較傷身，早睡早起身體荷爾蒙跟代謝，會比晚睡晚起正常一點，這個跟日照與燈光有關」、「曾經日夜班都做過幾年，覺得睡眠時間不固定比較傷身，夜班後如果曬到太陽會比較容易不想睡，所以保持黑暗蠻重要的」。

事實上，台大醫院北護分院長黃國晉曾表示，熬夜與壓力容易造成肝損傷，特別是B、C型肝炎患者更容易肝功能異常，若長期熬夜可能導致睡眠障礙，容易失眠身體發炎指數上升引發動脈硬化心肌梗塞心血管疾病中風機率大增，建議成人最好11至12點間入睡，孩童最好10點前就寢，睡滿6到9小時。

