綠色和平：全台逾1572萬人曝露於石化空汙 籲停止擴建新四輕

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平在高雄林園石化廠區外高舉布條，抗議中油新四輕擴建案，標語寫著「石化空汙」「撤回新四輕」。圖／綠色和平提供
綠色和平今公布「塑膠未成形，汙染先擴散：台灣石化產業空汙人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高度重疊。研究指出，全台共有191處石化生產設施，分布於13縣市，其中約910萬人居住在距離石化工廠5公里的「高風險暴露區」，占全台人口近4成；若擴大至10公里的「擴大風險暴露區」，受影響人口更高達1572萬人，約為全台人口7成。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，全球約99%的塑膠原料來自石油與天然氣等化石燃料，其製造過程每一階段皆伴隨大量溫室氣體與空氣汙染物排放，等於塑膠還沒被製造出來，汙染就已滲入校園、住家與老人養護機構中心。

張凱婷說，綠色和平整合政府工廠名錄、人口統計與地理資訊系統（GIS），首度盤點台灣191處石化生產設施的影響範圍。結果發現，5公里的高暴露風險區內，有115萬名兒童與159萬名年長者，且有4067處學校與養護機構；而10公里的擴大風險暴露區內，則有193萬名兒童、282萬名年長者，與 7065處學校與養護機構，總共受影響人口更高達1572萬人。

綠色和平分析多份國內外研究與文獻發現，居住在石化生產設施附近的社區，罹患血液系統癌症、肺癌、胃癌、淋巴癌、呼吸系統疾病、腎功能異常，以及嬰兒早產或體重過輕等健康問題的比率，明顯高於其他地區。

張凱婷說，以各縣市的石化生產設施數量來看，高雄市擁有最多石化設施，共50處，高暴露風險區範圍內的人口約160萬人，為全台第3高；桃園市與台南市緊追其後，各自設施數達31處，分別有約198萬人與158萬人居住於5公里範圍內，其中桃園更是全台暴露人口最多的縣市。

綠色和平呼籲，台灣為全球主要塑膠原料供應鏈之一，所生產的塑膠約7成用於出口，但其衍生的汙染與健康風險卻由全台灣人民承擔。行政院於去年核定新四輕的更新計畫百害無一利，應取消中油第四輕油裂解廠擴建案，避免健康風險進一步擴大。

風險 綠色 桃園 肺癌 空氣汙染

