奇美醫院研究發現 高溫恐釀男性生育能力危機

奇美醫院泌尿外科與醫學研究部合作，以動物實驗研究運動型熱中暑對男性生殖系統影響，發現高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，連鎖反應會造成性能力與生育能力雙雙受損。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖今天在院內衛教宣導會表示，精蟲生成的最佳溫度約在攝氏34度，因此製造精蟲的「工廠」睪丸會創造比一般體溫低約2度至4度的環境。

謝昆霖表示，人體因此演化出一套精密的天然冷卻系統，包括會收縮放鬆的提睪肌、能調節散熱面積的陰囊皮膚，以及扮演「熱交換器」的精索蔓狀靜脈叢，但當男性處於高溫環境或進行高產熱活動時，這套系統就可能失靈。

他說，院內醫學研究部教授張菁萍研究團隊多年來累積大量熱中暑研究論文，並首創「老鼠跑步機」裝置，模擬人類在炎熱環境中進行高強度運動所產生的運動型熱中暑，系統性分析熱壓力對動物各生理系統影響，用來探討運動型熱中暑對男性生殖系統影響。

謝昆霖表示，研究發現高溫會抑制大腦向睪丸發出的賀爾蒙指令，使睪丸無法順利運作，同時造成睪固酮分泌減少，並對相關器官組織有不等程度破壞，這些連鎖反應不僅使精蟲生成效率大幅降低，甚至影響雄性動物的勃起硬度，造成性能力與生育能力雙雙受損。

張菁萍說明，在動物實驗中也發現，若每天2小時暴露在高溫環境中，連續達56天就會造成睪丸體積明顯變小，希望透過科學數據提醒民眾、企業及政府單位，正視環境溫度對男性生殖健康影響性。

謝昆霖表示，研究成果除已發表2篇文章刊登於國際期刊，也轉回臨床應用，在問診中納入高溫暴露評估，特別針對因為不孕、性功能障礙求診的男性病人，依據個人生活與工作型態，給予個別化防熱建議，提醒病人注意這項男性健康隱形風險。

謝昆霖表示，長時間久坐者、於密閉空間工作者，以及生活中常接觸熱源者為高危險群，可盡量避免於中午時間長時間待在戶外，或處於悶熱、通風不良場所，選擇寬鬆、排汗的內褲與衣物，在高溫環境下工作或運動時，可利用冷氣、電扇或降溫背心輔助。