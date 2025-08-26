農糧署合作超商推七夕新品「蕉心傳意」 促銷國產香蕉
台灣香蕉受去年颱風、年初低溫影響，近期又再逢颱風、豪雨，依度導致產量減少、次級品增加，年初批發價漲到每公斤百元，如今產量回穩，上月又暴跌至每公斤不到30元，蕉農叫苦連天。農業部農糧署為此趁著七夕前夕，與超商業者、有機商店和香蕉產業策略聯盟合作，在全台7100家門市推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買國產香蕉。
農糧署副署長陳啟榮表示，今年台灣香蕉收穫面積達1 萬4311公頃，預期產量達33萬8千公噸，台灣香蕉收到去年多個颱風影響，今年1、2月連續低溫，導致今年1至5月減產許多，7月又再次遇到丹納絲颱風和0708、0728豪雨，香蕉次級品比例增加，但在香蕉農友和產業團體努力之下，目前已逐漸恢復生產，台灣至9月都是國產香蕉盛產季，農糧署為此舉辦活動促銷。
此次農糧署和超商業者、香蕉產業策略聯盟，結合七夕情人節推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買香蕉時，也發揮創意，在香蕉上寫下文字或圖案、傳遞心意。此外，超商軍人節(9月3日)時，在全台311家設有「果汁BAR」的門市推出「香蕉醇厚乳」買2送2活動。另外，有機超商全臺85家店也有販售南投中寮的有機石虎山蕉及屏東香蕉，邀請閩東一同支持地產地消、共同促進台灣農業永續發展及多元價值。
農糧署表示，臺灣香蕉香氣濃郁、口感綿密，為日常補充營養好食材，為拓展香蕉銷售通路，近年已輔導產銷班、農民團體和通路業者整合成「香蕉產業策略聯盟」，強化品種改良、田間產銷履歷溯源管理、病蟲害防治、洗選作業、低溫催熟技術到品牌推廣、整合物流及配送等作業，同時研發各式香蕉乾、香蕉泥、香蕉薯條、餅乾等產品，打造產業供應鏈，穩定農民收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言