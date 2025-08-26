快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
農業部農糧署趁著七夕前夕，與超商業者、有機商店和香蕉產業策略聯盟合作，在全台7100家門市推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買國產香蕉。記者宋原彰／攝影
台灣香蕉受去年颱風、年初低溫影響，近期又再逢颱風、豪雨，依度導致產量減少、次級品增加，年初批發價漲到每公斤百元，如今產量回穩，上月又暴跌至每公斤不到30元，蕉農叫苦連天。農業部農糧署為此趁著七夕前夕，與超商業者、有機商店和香蕉產業策略聯盟合作，在全台7100家門市推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買國產香蕉。

農糧署副署長陳啟榮表示，今年台灣香蕉收穫面積達1 萬4311公頃，預期產量達33萬8千公噸，台灣香蕉收到去年多個颱風影響，今年1、2月連續低溫，導致今年1至5月減產許多，7月又再次遇到丹納絲颱風和0708、0728豪雨，香蕉次級品比例增加，但在香蕉農友和產業團體努力之下，目前已逐漸恢復生產，台灣至9月都是國產香蕉盛產季，農糧署為此舉辦活動促銷。

此次農糧署和超商業者、香蕉產業策略聯盟，結合七夕情人節推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買香蕉時，也發揮創意，在香蕉上寫下文字或圖案、傳遞心意。此外，超商軍人節(9月3日)時，在全台311家設有「果汁BAR」的門市推出「香蕉醇厚乳」買2送2活動。另外，有機超商全臺85家店也有販售南投中寮的有機石虎山蕉及屏東香蕉，邀請閩東一同支持地產地消、共同促進台灣農業永續發展及多元價值。

農糧署表示，臺灣香蕉香氣濃郁、口感綿密，為日常補充營養好食材，為拓展香蕉銷售通路，近年已輔導產銷班、農民團體和通路業者整合成「香蕉產業策略聯盟」，強化品種改良、田間產銷履歷溯源管理、病蟲害防治、洗選作業、低溫催熟技術到品牌推廣、整合物流及配送等作業，同時研發各式香蕉乾、香蕉泥、香蕉薯條、餅乾等產品，打造產業供應鏈，穩定農民收益。

相關新聞

網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」 環境部：AI假影片將究責

針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部表示，已於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片...

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類...

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品...

早期記憶力退化別輕忽！失智症平均延誤治療3.5年 專家曝十大必知症狀

台灣今年邁入超高齢社會，衛福部委託國衛院進行「全國社區失智症流行病學調查」發現，去年國內65歲以上失智人口為35萬人，粗...

農糧署合作超商推七夕新品「蕉心傳意」 促銷國產香蕉

台灣香蕉受去年颱風、年初低溫影響，近期又再逢颱風、豪雨，依度導致產量減少、次級品增加，年初批發價漲到每公斤百元，如今產量...

感冒好不了！ 兒童與毛小孩咳不停 竟是二手菸惹禍

根據農業部電話抽樣調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，國人飼養寵物數量逐年增加，但有些飼主卻忽略了菸害對毛小孩的...

