農糧署合作超商推七夕新品「蕉心傳意」 促銷國產香蕉

台灣香蕉受去年颱風、年初低溫影響，近期又再逢颱風、豪雨，依度導致產量減少、次級品增加，年初批發價漲到每公斤百元，如今產量回穩，上月又暴跌至每公斤不到30元，蕉農叫苦連天。農業部農糧署為此趁著七夕前夕，與超商業者、有機商店和香蕉產業策略聯盟合作，在全台7100家門市推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買國產香蕉。

農糧署副署長陳啟榮表示，今年台灣香蕉收穫面積達1 萬4311公頃，預期產量達33萬8千公噸，台灣香蕉收到去年多個颱風影響，今年1、2月連續低溫，導致今年1至5月減產許多，7月又再次遇到丹納絲颱風和0708、0728豪雨，香蕉次級品比例增加，但在香蕉農友和產業團體努力之下，目前已逐漸恢復生產，台灣至9月都是國產香蕉盛產季，農糧署為此舉辦活動促銷。

此次農糧署和超商業者、香蕉產業策略聯盟，結合七夕情人節推出「傳情香蕉」新品，鼓勵民眾購買香蕉時，也發揮創意，在香蕉上寫下文字或圖案、傳遞心意。此外，超商軍人節(9月3日)時，在全台311家設有「果汁BAR」的門市推出「香蕉醇厚乳」買2送2活動。另外，有機超商全臺85家店也有販售南投中寮的有機石虎山蕉及屏東香蕉，邀請閩東一同支持地產地消、共同促進台灣農業永續發展及多元價值。