北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品塑化劑是否超標，其中一件「六鵬魚油軟膠囊」經抽驗超過指標值逾10倍，已要求業者全面下架該產品，並移請來源廠商所在縣市衛生局調查。

衛生局表示，本次抽驗25件產品檢驗9項塑化劑，其中1件膠囊食品檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）超過衛生福利部「降低食品中塑化劑含量企業指引」指標值，品名為「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，來源廠商是六鵬貿易股份有限公司地點位於新北市，已移請所轄衛生局辦理。

衛生局提醒，塑化劑非屬合法食品添加物，可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等游離溶出而間接污染，故應自源頭及製程加以管理，部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響。