快訊

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

聽新聞
0:00 / 0:00

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，已全面下架。圖／北市衛生局提供
「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，已全面下架。圖／北市衛生局提供

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品塑化劑是否超標，其中一件「六鵬魚油軟膠囊」經抽驗超過指標值逾10倍，已要求業者全面下架該產品，並移請來源廠商所在縣市衛生局調查。

衛生局表示，本次抽驗25件產品檢驗9項塑化劑，其中1件膠囊食品檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）超過衛生福利部「降低食品中塑化劑含量企業指引」指標值，品名為「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，來源廠商是六鵬貿易股份有限公司地點位於新北市，已移請所轄衛生局辦理。

衛生局提醒，塑化劑非屬合法食品添加物，可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等游離溶出而間接污染，故應自源頭及製程加以管理，部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響。

衛生局提醒，業者製作產品與食品直接接觸塑膠材質設備、器具容器及包材，應確認是否符合衛生標準，並有相關證明備查，對於塑膠材質設備、器具及容器等使用期限，應考量長期使用或儲存將增加塑化劑溶出風險等因素，訂定適當維護保養或更換頻率，並考量以其他材質替代。

「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，已全面下架。圖／北市衛生局提供
「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，已全面下架。圖／北市衛生局提供

抽驗 超標 衛生局 塑化劑

延伸閱讀

30年沒紅綠燈..北市西新里長陳情南港路這巷口車流增釀危險

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

蔣萬安推「青年實習平台」議員轟使用率僅1.5% 北市說明了

北市食藥妝違規廣告罰緩累積破3千萬 「77老大」這產品連3年開罰第一

相關新聞

網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」 環境部：AI假影片將究責

針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部表示，已於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片...

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類...

全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「...

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品...

破除家族魔咒！帶「脆折症」基因連3次試管失敗 她靠這招喜獲2寶

32歲文姓婦人因家族帶有遺傳性疾病「X染色體脆折症」基因，歷經3次試管嬰兒療程失敗後陷入絕望。所幸轉至茂盛醫院改採受贈卵...

綠色和平：全台逾1572萬人曝露於石化空汙 籲停止擴建新四輕

綠色和平今公布「塑膠未成形，汙染先擴散：台灣石化產業空汙人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。