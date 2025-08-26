聽新聞
0:00 / 0:00
北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架
北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品塑化劑是否超標，其中一件「六鵬魚油軟膠囊」經抽驗超過指標值逾10倍，已要求業者全面下架該產品，並移請來源廠商所在縣市衛生局調查。
衛生局表示，本次抽驗25件產品檢驗9項塑化劑，其中1件膠囊食品檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）超過衛生福利部「降低食品中塑化劑含量企業指引」指標值，品名為「六鵬魚油軟膠囊」驗出DBP 為6.31ppm（指標值：0.6ppm），遠超指標值，來源廠商是六鵬貿易股份有限公司地點位於新北市，已移請所轄衛生局辦理。
衛生局提醒，塑化劑非屬合法食品添加物，可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等游離溶出而間接污染，故應自源頭及製程加以管理，部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響。
衛生局提醒，業者製作產品與食品直接接觸塑膠材質設備、器具容器及包材，應確認是否符合衛生標準，並有相關證明備查，對於塑膠材質設備、器具及容器等使用期限，應考量長期使用或儲存將增加塑化劑溶出風險等因素，訂定適當維護保養或更換頻率，並考量以其他材質替代。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言