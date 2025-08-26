感冒好不了！ 兒童與毛小孩咳不停 竟是二手菸惹禍

根據農業部電話抽樣調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，國人飼養寵物數量逐年增加，但有些飼主卻忽略了菸害對毛小孩的健康影響。獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，寵物因活動範圍貼近地面，更容易接觸到三手菸的殘留毒物，導致口腔癌、鼻癌及肺癌的發生。

譚大倫指出，舔毛是貓咪的天性，容易將菸品燃燒產生的有害物質吃進體內，增加口腔癌、淋巴癌等疾病的風險；而犬隻多為呼吸系統疾病或罹患鼻癌、肺癌，有些甚至誤食菸蒂造成中毒。毛小孩長期暴露於二手菸、三手菸環境下，罹癌風險飆2至4倍，後續只能不斷化療、切除腫瘤，確診後存活一年機率不到一成。

柚子小兒科診所院長陳木榮表示，門診常見反覆感冒、中耳炎的個案，多半是跟家人抽菸有關。他分享，一名小女孩因反覆咳嗽、中耳炎就醫，在詳細問診後發現，病因來自於父親的吸菸習慣。即便父親刻意到陽台抽菸，二手菸仍能透過門窗縫隙飄入室內，而三手菸的有害物質更是會附著在衣物和家具上，持續對孩子造成傷害。

根據113年國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均3個人就有1人暴露於家庭二手菸。112年青少年吸菸行為調查發現，國中生及高中職生家庭二手菸暴露率分別為25.9%及26.0%，顯示近3成青少年仍被迫生活在二手菸環境中。

衛福部國健署長沈靜芬表示，吸菸本身即是致癌及多種呼吸道疾病的高風險因子，尤其是非吸菸者吸入的二手菸，以及殘留在衣物、家具、毛髮等環境表面的三手菸，危害同樣巨大。研究顯示，長期暴露於二手菸環境下的女性，罹患肺癌的風險是未暴露者的2至3倍。

研究顯示，若妻子為非吸菸者，先生每日吸菸超過20根，妻子罹患肺癌的危險性是非暴露二、三手菸者的3.4倍。若和先生結婚超過30年，妻子罹患肺癌的危險性是非暴露二、三手菸者的3.1倍。吸菸占所有肺癌診斷病例的80%至90%，另外，吸菸導致肺癌的危險性是非吸菸者的15至30倍。

國健署菸害防制組長羅素英表示，今年攜手獸醫師公會全國聯合會，將與2000多家動物醫院、5000多位獸醫師合作，宣導二、三手菸皆會危害孩子、毛小孩，希望家長重視吸菸的危害。跨界共同呼籲民眾戒菸，為家庭打造無菸環境，給予孩子、毛小孩安穩及健康的環境，是家長應負擔的責任。

