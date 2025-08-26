中國進口八角粉含違法蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，其中包括知名飲料大廠從中國進口的八角粉，被發現含有不得檢出的蘇丹色素，共1批、170公斤，須全數在邊境銷毀，不得退運，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共13項不合格產品，如泰國鮮榴槤、澳大利亞鮮茂谷柑等，被檢出農藥殘留超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

蘇丹色素是未經中央主管機關核准的食品添加物，今天有1批知名飲料大廠從中國進口的「八角粉」，被檢出蘇丹色素1號，共170公斤，依食品安全衛生管理法規定直接在邊境銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任鄭維智告訴中央社記者，食藥署統計近半年，從今年2月18日至8月18日止，受理中國報驗的八角粉，報驗批數為15批，其中不合格批數為2批、不合格率為13.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

鄭維智說，食藥署已經從民國113年4月11日起至115年8月17日止，對於中國報驗的八角粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

此外，這次有1批從日本進口的蔥，被檢出殘留農藥美氟綜0.15ppm、脫芬瑞0.11ppm。鄭維智解釋，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥美氟綜、脫芬瑞定量極限皆為0.01ppm，共9公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。針對輸入業者，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。