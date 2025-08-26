快訊

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

中國進口八角粉含違法蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

中央社／ 台北26日電

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，其中包括知名飲料大廠從中國進口的八角粉，被發現含有不得檢出的蘇丹色素，共1批、170公斤，須全數在邊境銷毀，不得退運，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共13項不合格產品，如泰國鮮榴槤、澳大利亞鮮茂谷柑等，被檢出農藥殘留超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

蘇丹色素是未經中央主管機關核准的食品添加物，今天有1批知名飲料大廠從中國進口的「八角粉」，被檢出蘇丹色素1號，共170公斤，依食品安全衛生管理法規定直接在邊境銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任鄭維智告訴中央社記者，食藥署統計近半年，從今年2月18日至8月18日止，受理中國報驗的八角粉，報驗批數為15批，其中不合格批數為2批、不合格率為13.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

鄭維智說，食藥署已經從民國113年4月11日起至115年8月17日止，對於中國報驗的八角粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

此外，這次有1批從日本進口的蔥，被檢出殘留農藥美氟綜0.15ppm、脫芬瑞0.11ppm。鄭維智解釋，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥美氟綜、脫芬瑞定量極限皆為0.01ppm，共9公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。針對輸入業者，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

色素 蘇丹 食藥署

延伸閱讀

太田胃散遭通報主成份刊登有誤 食藥署要求共37批9月18日前回收

驚！好市多科克蘭印度辣椒碎片含殺菌劑 無印良品魷魚片有過量磷酸鹽

美國知名高級砧板溶出試驗超標 食藥署抓包恐溶出有害物質

夏季高溫潮濕小心黃麴毒素 一市售蓮子也檢出 食藥署擴大監測中

相關新聞

網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」 環境部：AI假影片將究責

針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部表示，已於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片...

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類...

全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「...

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品...

破除家族魔咒！帶「脆折症」基因連3次試管失敗 她靠這招喜獲2寶

32歲文姓婦人因家族帶有遺傳性疾病「X染色體脆折症」基因，歷經3次試管嬰兒療程失敗後陷入絕望。所幸轉至茂盛醫院改採受贈卵...

綠色和平：全台逾1572萬人曝露於石化空汙 籲停止擴建新四輕

綠色和平今公布「塑膠未成形，汙染先擴散：台灣石化產業空汙人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。