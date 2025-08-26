早期記憶力退化別輕忽！失智症平均延誤治療3.5年 專家曝十大必知症狀

台灣今年邁入超高齢社會，衛福部委託國衛院進行「全國社區失智症流行病學調查」發現，去年國內65歲以上失智人口為35萬人，粗估同齡人口盛行率接近8%，且年齡愈高，失智症盛行率越高。專家表示，失智症最常見的是阿茲海默症，民眾應多注意失智症十大症狀，例如個性改變、不參與社交等，以利及早發現。

國發會預估，民國130年失智人口恐近68萬人，盛行率近10%，成長幅度驚人。台灣失智症協會理事長徐文俊說，65歲以上失智症以阿茲海默症最為常見，占比近六成達到56.88%，其中極輕度失智症及輕度失智症占比合計5成。但臨床多數長者出現早期記憶力退化、理解能力變差時，卻常誤以為只是正常老化，導致多數病友為出現方向感變差、記憶力衰退、情緒起伏明顯等異常後才就醫，平均延誤治療約3.5年，建議應隨時注意自己身體是否出現警訊。

失智症十大警訊包括，記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難、無法勝任熟悉事務、對時間與地點感到混淆、對視覺影像與空間關係理解困難、言語表達或書寫困難、物品亂放且無法找回、判斷力滅弱、不參與社交活動，以及情緒與個性發生明顯改變。徐文俊提醒，若自己或親友出現上述警訊一至二項，就應及早就醫、諮詢專業醫師。

台北醫學大學醫學院院長、雙和醫院失智症中心顧問醫師胡朝榮說，最新國際期別指引結合臨床評估及病理報告，將阿茲海默症分為六期，第1、2期為臨床前期，腦內毒性類澱粉蛋白開始堆積；第3期為輕度認知障礙，毒性蛋白持續堆積，開始引起症狀；第4期為輕度失智，毒性蛋白堆積影響日常生活；第5、6期為中、重度失智，毒性蛋白擴散至整個大腦，導致神經細胞受損、加速大腦退化。

胡朝榮說，阿茲海默症從輕度認知障礙惡化至輕度失智症，平均僅需3至5年，每年約有10%至15%的病友會進展為失智症，惡化速度不容忽視。由於阿茲海默症為不可逆的疾病、早期診斷是關鍵。目前除常規認知測驗、血液檢查、磁振造影、電腦斯層等影像檢查，也可透過生物標記檢測進行精準診斷，如正子斷層掃描觀察腦內斑塊分布，或腰椎穿刺分析腦脊髓液中的毒性蛋白含量。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆說，阿茲海默症於失智症中最為常見，屬於退化性疾病，但可以早期進行精準診斷與標把治療的失智症類型，主要成因為腦內毒性類澱粉蛋白、Tau蛋白異常堆積，導致腦部結構改變與萎縮，進而影響記憶力與認知功能。過去傳統藥物治療很難到大腦清除累積的類澱粉蛋白，無法延緩病程，但在控制症狀上仍扮演重要角色。

徐榮隆指出，現階段已有新型抗類澱粉蛋白標靶治療問世，針對疾病根本機轉介入，直接鎖定毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害，進而延緩疾病惡化。此治療有助病友延長維持認知與生活能力的時間，提升健康餘命。但新型標靶治療主要適用於早期階段的輕度認知障礙及輕度阿茲海默症病友，且需經四項關鍵檢查，確認是否適合，包括認知功能評估、類澱粉蛋白檢測、腦部核磁共振、APOE&4基因檢測，以精準診斷輕度認知障礙。

胡朝榮臨床收治一名70歳退休男性科技業工程師，幾年前出現短期記憶力衰退，並確診為阿茲海默症輕度認知障礙，接受治療並積極參與非藥物介入活動後，病情尚趨穩定，甚至公司在他屆齡退休後還聘請他擔任兩年公司顧問。

今年初開始頻繁出現重複提問的症狀，且心情時常感到低落，讓太太既憂心與不捨。所幸，在經認知功能測驗與正子斷層掃描檢查後，確認他7年來均維持在輕度認知障礙，並無退化為輕度失智症。如今，在專業評估下，患者加入了另一款新型標靶藥物的臨床試驗。並積極投入社交活動與認知訓練，夫妻倆更一同報名社區繪畫班，讓生活多了色彩與節奏。