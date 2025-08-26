今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政郵務處長柯清長表示，民眾仍可透過商業快遞收寄，價格為郵政的2至3倍，會盡快建立從寄件人端收取稅款機制。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政郵務處長柯清長表示，民眾仍可透過商業快遞收寄，價格為郵政的2至3倍，會盡快建立從寄件人端收取稅款機制。記者胡瑞玲／攝影

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類郵件，不少民眾憂心如何寄送郵件給美國子女或親友，中華郵政表示，仍可透過商業快遞收寄，價格為郵政的2至3倍，會盡快建立從寄件人端收取稅款機制。

美國8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元的進口郵件，均須繳納關稅。

根據中華郵政統計，去年寄往美國的小額包裹有34萬件、營收約3.6億元，大多小額包裹價值約800美元以下，占97%，包含商品樣品、個人物品、中小電商商品。

而美國商品郵件占中華郵政整體國際郵件14%，占國際郵件營收24％，但國際郵件僅占整體郵務量1％、營收近10％，因此影響不大，主要營收來源還是國內收寄。

中華郵政郵務處長柯清長說，美國29日起全面暫停低價商品的小額豁免關稅優惠，原本白宮是希望由航空公司代收關稅，但航空公司無法自行估算包裹價值，因此實務上有困難，全球郵政都面臨到同樣問題，因此各國郵政都已陸續停止收寄，中華郵政也不得不做出此決定。

柯清長指出，由於商業快遞有從寄件人完成相關進口關稅報關及支付的機制，但目前全球郵政都沒有建立這樣的寄件人繳稅機制，因此無法循此模式收寄。

柯清長說，民眾若有寄往美國的商品類郵件的需求，仍可透過營業窗口提供的DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送；寄往美國商品郵件中，每1.5公斤中華郵政價格為1310元、DHL為2499元、FedEx為3958元。

柯清長表示，現在國際郵政公司（IPC）已著手建立從寄件人端收取稅款的機制，中華郵政也會跟進研擬，但短時間無法確認時程，在此之前會規畫、尋求各種方案，如與商業快遞洽接相關方式，或是透過關務署與美國海關介接，盼盡快讓窗口收寄也能代收稅款。

