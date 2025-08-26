10國音樂人尬音樂！JAM JAM ASIA假日登場 這幾條路段封街狂歡

2025潮台北TRENDY TAIPEI 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30日、31日於台北流行音樂中心登場。文化局說，此次活動將規畫封街，包含市民大道八段、向陽路至南港路二段178巷，於8月29日晚間9時，至9月1日凌晨4時實施，讓前來的民眾能夠盡情通行各場館間。

文化局介紹，這次匯聚亞太十國，包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲、台灣，超過50組音樂人帶來獨立、流行、搖滾、嘻哈等多元曲風演出。

同時，為打造這場音樂盛宴，市民大道八段、向陽路至南港路二段178巷，將規畫北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區。因此交通管制措施於將於8月29日晚間9時，至9月1日凌晨4時實施。

文化局表示，在SUB場館舉辦之跨夜DJ演出將於8月30日晚間22時至隔日凌晨2時舉行，建議散場後使用代駕或計程車服務，可於台北流行音樂中心南基地忠孝東路側避車彎，或向陽路黃線路段上下客。

文化局也說，配合交通管制，管制時段行經該區域的小12公車將取消部分站位並改道行駛。管制區內YouBike微笑單車 2.0「台北流行音樂中心（南港路）」及「台北流行音樂中心（市民大道）」將暫停使用。另外，市民大道八段（南基地東側）的計程車招呼站將暫停使用。

文化局提醒，民眾可多搭乘大眾運輸工具，捷運可搭乘板南線昆陽站，徒步約8到10分鐘，或到步行約10到12分鐘的南港站。外縣市樂迷可搭乘高鐵或台鐵至南港站後轉乘捷運或步行。