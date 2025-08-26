快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

聽新聞
0:00 / 0:00

10國音樂人尬音樂！JAM JAM ASIA假日登場 這幾條路段封街狂歡

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
JAM JAM ASIA 亞洲音樂節活動場館圖，周遭也將封路實施交通管制。圖／台北市文化局提供
JAM JAM ASIA 亞洲音樂節活動場館圖，周遭也將封路實施交通管制。圖／台北市文化局提供

2025潮台北TRENDY TAIPEI 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30日、31日於台北流行音樂中心登場。文化局說，此次活動將規畫封街，包含市民大道八段、向陽路至南港路二段178巷，於8月29日晚間9時，至9月1日凌晨4時實施，讓前來的民眾能夠盡情通行各場館間。

文化局介紹，這次匯聚亞太十國，包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲、台灣，超過50組音樂人帶來獨立、流行、搖滾、嘻哈等多元曲風演出。

同時，為打造這場音樂盛宴，市民大道八段、向陽路至南港路二段178巷，將規畫北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區。因此交通管制措施於將於8月29日晚間9時，至9月1日凌晨4時實施。

文化局表示，在SUB場館舉辦之跨夜DJ演出將於8月30日晚間22時至隔日凌晨2時舉行，建議散場後使用代駕或計程車服務，可於台北流行音樂中心南基地忠孝東路側避車彎，或向陽路黃線路段上下客。

文化局也說，配合交通管制，管制時段行經該區域的小12公車將取消部分站位並改道行駛。管制區內YouBike微笑單車 2.0「台北流行音樂中心（南港路）」及「台北流行音樂中心（市民大道）」將暫停使用。另外，市民大道八段（南基地東側）的計程車招呼站將暫停使用。

文化局提醒，民眾可多搭乘大眾運輸工具，捷運可搭乘板南線昆陽站，徒步約8到10分鐘，或到步行約10到12分鐘的南港站。外縣市樂迷可搭乘高鐵或台鐵至南港站後轉乘捷運或步行。

向陽 文化局 台北流行音樂中心

延伸閱讀

文資提出新事證得以一審再次審？ 居民嘆北市溫州街日本官舍遲遲未都更

新總圖興建竹市25萬餘冊書暫無法借閱 市府：封存多為罕見書

2025竹塹中元城隍祭 竹市限定實境遊戲登場

金曲促台音樂人登國際 「當代電影大師」赴韓演出

相關新聞

網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」 環境部：AI假影片將究責

針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部表示，已於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片...

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類...

全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「...

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品...

破除家族魔咒！帶「脆折症」基因連3次試管失敗 她靠這招喜獲2寶

32歲文姓婦人因家族帶有遺傳性疾病「X染色體脆折症」基因，歷經3次試管嬰兒療程失敗後陷入絕望。所幸轉至茂盛醫院改採受贈卵...

綠色和平：全台逾1572萬人曝露於石化空汙 籲停止擴建新四輕

綠色和平今公布「塑膠未成形，汙染先擴散：台灣石化產業空汙人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。