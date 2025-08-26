快訊

公路局改善隘門沙灘與林投公園交通 1.98億元打造人本交通示範

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
澎20線鄉道預計今年10月發包，改善前往隘門沙灘、林投公園、隘門生命館與國軍忠靈祠的交通。（公路局提供）
澎20線鄉道預計今年10月發包，改善前往隘門沙灘、林投公園、隘門生命館與國軍忠靈祠的交通。（公路局提供）

交通部推動「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」六年期計畫（2022年至2027年），其中「澎20號線道路新闢工程」目前進度順利。公路局表示，新闢道路全長1,822公尺，起點銜接縣道204號，終點接回隘門沙灘現有澎20號線，設計寬度12至14公尺，雙向兩車道，目前用地協議價購與設計作業已完成，預計2025年10月辦理發包。

現有澎20號線全長1.722公里，自縣道204號岔路口通往隘門村社區，並銜接隘門沙灘、國軍忠靈祠與林投公園等觀光景點。不過，由於現道路多為單一混合車道、路幅狹窄，難以負荷觀光車潮，加上隘門社區既有建物密集，拓寬工程執行困難，造成交通安全及居民生活衝擊，因此規劃新闢外環道路。

新闢道路全長1,822公尺，起點銜接縣道204號，終點接回隘門沙灘現有澎20號線，設計寬度12至14公尺，雙向兩車道，並規劃人行與自行車共用道，以及共同管溝。工程經費總計1.98億元，其中中央補助1.68億元、地方配合款0.3億元，於2023年12月核定。目前用地協議價購與設計作業已完成，預計2025年10月辦理發包。

工程完工後，不僅能改善前往隘門沙灘、林投公園、隘門生命館與國軍忠靈祠的交通，也能將現有澎20號線改為村里道路，減少觀光與掃墓車潮進入隘門社區，提升交通安全與居住品質。未來新設人行道、自行車道與共同管溝，也將促進人車分流、降低道路重複挖掘，兼顧安全與發展。

交通部對澎湖縣推動交通建設的努力表示肯定，並特別讚許該計畫落實人本交通的理念，期許縣府依照時程順利發包，讓工程如期如質完成並早日通車。

相關新聞

網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」 環境部：AI假影片將究責

針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，環境部表示，已於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片...

今起停收寄美商品郵件 中華郵政：還有商業快遞收寄 但貴2至3倍

美國宣布8月29日起全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，中華郵政公司今起暫停收寄發往美國的商品類...

全新雪山登頂登高紀念證明書今天亮相 3套不同版提供山友專屬回憶

海拔3886公尺的雪山是全台第二高峰，雪霸國家公園管理處今年全新設計的登頂登高證明紀念書今天亮相，包括「冬季版雪山」、「...

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

北市衛生局為保障消費者食用食品衛生安全，日前針對賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品共25件產品...

破除家族魔咒！帶「脆折症」基因連3次試管失敗 她靠這招喜獲2寶

32歲文姓婦人因家族帶有遺傳性疾病「X染色體脆折症」基因，歷經3次試管嬰兒療程失敗後陷入絕望。所幸轉至茂盛醫院改採受贈卵...

綠色和平：全台逾1572萬人曝露於石化空汙 籲停止擴建新四輕

綠色和平今公布「塑膠未成形，汙染先擴散：台灣石化產業空汙人口暴露地圖」報告，揭露台灣製造塑膠原料的石化設施與人口密集區高...

