公路局改善隘門沙灘與林投公園交通 1.98億元打造人本交通示範

交通部推動「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」六年期計畫（2022年至2027年），其中「澎20號線道路新闢工程」目前進度順利。公路局表示，新闢道路全長1,822公尺，起點銜接縣道204號，終點接回隘門沙灘現有澎20號線，設計寬度12至14公尺，雙向兩車道，目前用地協議價購與設計作業已完成，預計2025年10月辦理發包。

現有澎20號線全長1.722公里，自縣道204號岔路口通往隘門村社區，並銜接隘門沙灘、國軍忠靈祠與林投公園等觀光景點。不過，由於現道路多為單一混合車道、路幅狹窄，難以負荷觀光車潮，加上隘門社區既有建物密集，拓寬工程執行困難，造成交通安全及居民生活衝擊，因此規劃新闢外環道路。

新闢道路全長1,822公尺，起點銜接縣道204號，終點接回隘門沙灘現有澎20號線，設計寬度12至14公尺，雙向兩車道，並規劃人行與自行車共用道，以及共同管溝。工程經費總計1.98億元，其中中央補助1.68億元、地方配合款0.3億元，於2023年12月核定。目前用地協議價購與設計作業已完成，預計2025年10月辦理發包。

工程完工後，不僅能改善前往隘門沙灘、林投公園、隘門生命館與國軍忠靈祠的交通，也能將現有澎20號線改為村里道路，減少觀光與掃墓車潮進入隘門社區，提升交通安全與居住品質。未來新設人行道、自行車道與共同管溝，也將促進人車分流、降低道路重複挖掘，兼顧安全與發展。

交通部對澎湖縣推動交通建設的努力表示肯定，並特別讚許該計畫落實人本交通的理念，期許縣府依照時程順利發包，讓工程如期如質完成並早日通車。