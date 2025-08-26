新北抽驗97件中元節應景食品 1件水果農藥殘留超標

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，有一件「桂味荔枝」檢出農藥殘留超標。圖／新北衛生局提供
中元節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，檢驗農藥殘留、防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、保色劑等，共抽驗97件產品，有一件「桂味荔枝」檢出農藥殘留超標，依食安法最高可罰2億，衛生局已下架回收，並移交上游供應商所轄衛生局依法處辦。

新北衛生局副局長馬景野說，今年度中元節應景食品抽驗1件不合格產品為「桂味荔枝」，檢出農藥殘留陶斯松Chlorpyrifos 0.09 ppm，標準為不得檢出，及益滅松Phosmet 0.3 ppm，標準為0.2 ppm，涉違反食安法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處6萬以上2億以下罰鍰，衛生局已命其下架回收，並移上游供應商所轄衛生局依法處辦。

馬景野指出，此次農藥違規超標為陶斯松及益滅松，皆屬有機磷殺蟲劑，常見的中毒症狀包含痰多、流汗、胸口悶、呼吸喘、視力模糊等，經人體作用可分解為水溶性的物質排出體外，提醒民眾食用前應確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，確保食用安全。

新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，有一件「桂味荔枝」檢出農藥殘留超標。記者劉懿萱／攝影
