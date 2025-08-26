新北抽驗97件中元節應景食品 1件水果農藥殘留超標

中元節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等抽驗中元應景食品，檢驗農藥殘留、防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、殺菌劑、保色劑等，共抽驗97件產品，有一件「桂味荔枝」檢出農藥殘留超標，依食安法最高可罰2億，衛生局已下架回收，並移交上游供應商所轄衛生局依法處辦。

新北衛生局副局長馬景野說，今年度中元節應景食品抽驗1件不合格產品為「桂味荔枝」，檢出農藥殘留陶斯松Chlorpyrifos 0.09 ppm，標準為不得檢出，及益滅松Phosmet 0.3 ppm，標準為0.2 ppm，涉違反食安法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處6萬以上2億以下罰鍰，衛生局已命其下架回收，並移上游供應商所轄衛生局依法處辦。