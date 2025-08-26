育兒焦慮壓力山大 兒盟調查：3成父母坦言若能重來不會想生

開學將近，兒福聯盟對全台1090名育有12歲以下孩子的家長進行網路問卷調查，並於今天發布《2025年台灣家長育兒焦慮調查報告》。結果顯示，近8成的家長擔心孩子學習落後，65%的孩子參與補習或才藝課程，55.8%的學童有參加才藝班，深怕孩子輸在起跑點。值得注意的是，有3成父母坦言，若能重來並不會想生小孩。

兒盟表示，在教育富養的觀念下，調查發現近6成的家庭每月支出數千至上萬元於補習或才藝課程，在物價節節高升下，有93.6%的家長坦言已對家庭造成影響，經濟更成為家長主要焦慮來源，甚至有31.9%的家長坦言，若能重新選擇，不會想生小孩。

兒盟調查顯示，有79.7%的家長擔心孩子學習落後，66.2%因孩子表現不如預期而憂慮，65%的孩子參與補習或才藝課程，其中19.8%晚上8時後才下課，回家後仍需複習功課，睡眠時間被嚴重壓縮。在才藝學習方面，55.8%的兒童有上才藝課，其中46.2%學習1項才藝、35.7%學2項才藝，18.1%同時學習3項以上的才藝。

至於物價上漲是否讓家長花愈多錢愈焦慮？兒盟調查顯示，高達98.8%的家長對物價上漲有感，93.6%的家長坦言物價上漲已對家庭造成影響，特別是育有12歲以下孩子的家庭感受更深。除日常開銷之外，教育支出更是家長經濟負擔的重要來源。兒盟調查發現，58.8%的家庭每月投入數千元至上萬元於子女補習或才藝課程。若家中育有2名以上孩子，費用更以倍數增加，讓許多家庭倍感吃力。

另兒盟調查顯示，80.4%的家長表示，有了孩子，生活時間與彈性大幅減少，64.2%家長坦言經常懷疑自己是否是好父母，甚至有38%家長認為孩子是主要壓力源。而有31.9%家長坦言，若能重新選擇，並不會想生小孩。

為緩解育兒壓力的惡性循環，兒盟提3項行動建議，家長應試著以長遠視角看待孩子成長，換位思考也有助於緩解家長短期焦慮，重拾內在平衡；再者，建議教育主管機關可參考國外做法，以課堂報告與老師觀察取代全校性期考，也建議校方不公布學生個別成績，僅將測驗作為補救教學的參考。

最後，建議政府將現行育兒政策的受惠對象，從學齡前幼兒延伸至學齡兒童，例如增列學齡子女特別扣除額，提高育兒家庭賦稅優惠；仿照日、韓兩國做法，將育兒津貼發放年齡延伸至學齡兒童，並同步建立企業支援育兒的獎勵機制，藉此減緩家長的育兒壓力。