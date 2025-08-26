未來1周天氣3型態 今中南部午後雷陣雨開炸 恐現短延時豪雨

各地天氣依舊炎熱。中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，未來1周除了花東地區或東半部其他地區偶爾降雨，西半部則屬於午後雷陣雨的天氣型態。這幾天中部以北高溫大約在36度或更高，南部35、36度左右，整個東半部地區和澎金馬地區大約是32度至33度高溫。大台北盆地、北部地區，甚至中南部近山區平地，可能會有局部性高溫超過36度以上。

伍婉華表示，台灣東方海面一直到台灣上空，是太平洋高壓勢力範圍。另外在南邊海面上，有低壓擾動發展；要注意菲律賓東方海面的低氣壓，目前預估它未來會向西經過菲律賓，到南海以後，再漸漸發展起來。太平洋高壓在周末開始勢力會向北退一些些，南海的水氣就有機會稍微影響台灣天氣。

台灣北邊高壓、南邊低壓，伍婉華表示，相對而言環境上在東邊海面容易有一些會下雨的回波移入下雨，今天清晨恆春就有時雨量70毫米的降雨。目前東邊海面回波變得比較零星，但要提醒民眾，這樣的環境會讓東半部地區在未來幾天屬於稍微幾天斷斷續續整天有降雨機率。

伍婉華表示，未來1周分為3個型態，但變化不會太大，只是大氣環境變化，午後雷陣雨的區域，甚至期末南部地區降雨型態有些不一樣。

降雨趨勢，她說，今明兩天花東地區和恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，其中在台東、恆春半島可能像今天清晨這樣，有時候一陣比較大的雨。今明兩天澎金馬地區有零星短暫降雨機率，至於其他各地都可見陽光。

伍婉華表示，中午以後桃園以南地區會有午後雷陣雨。今天來說，中南部地區午後雷陣雨會有局部性大雨，尤其是南部地區、嘉義山區可能會有連續3小時超過100毫米的短延時豪雨。

至於明天的午後雷陣雨區域稍微縮小一些些，伍婉華表示，但是明天在桃園至台中，甚至中南部山區，在午後雷陣雨的時候，還是可能出現時雨量40毫米以上的降雨。

伍婉華表示，周四、周五一樣是花東地區、恆春半島會有短暫性陣雨或雷雨，宜蘭、基隆北海岸也有短暫降雨機率，其他各地可見陽光。中午以後，中南部地區、北部山區會有午後雷陣雨。

周末太平洋高壓勢力稍微向北退，所以南邊的水氣可能影響台灣天氣。伍婉華表示，預估周六整天斷續降雨的機率和今天類似，花東、恆春半島有局部短暫降雨機率，其他各地為午後雷陣雨天氣型態。

伍婉華表示，周日到下周一隨著水氣靠近，風向轉變，東南部和南部地區則是屬於整天斷續會有降雨機率的天氣，其他各地有午後雷陣雨。之後所降的午後雷陣雨會不會有明顯雨勢，氣象署會持續觀察。